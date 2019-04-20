Трамп провел разговор с главой сил, наступающих на столицу Ливии

Президент США Дональд Трамп провел телефонную беседу с Халифой Хафтаром, главой так называемой «Ливийской национальной армии», которая ведет наступление на столицу Ливии - Триполи. По сообщению CNN беседа состоялась в понедельник, однако Белый дом распространил информацию о ней лишь в пятницу.

«Президент Трамп роль фельдмаршала Хафтара и обеспечении безопасности ливийских нефтяных ресурсов», - говорится в заявлении Белого дома. В разговоре были затронуты вопросы борьбы с терроризмом, обеспечения безопасности нефтяных ресурсов и политического будущего Ливии. Хафтар пользуется поддержкой Египта и Объединенных Арабских Эмиратов и ведет операции против сил поддерживаемого ООН и США правительства в Триполи.

В заявлении Белого дома ничего не говорится упоминается о наступлении Хафтара на Триполи. Слова поддержки со стороны Трампа оцениваются комментаторами как изменение прежней позиции администрации в которой осуждались наступательные действия «Ливийской национальной армии».



По данным Всемирной организации здравоохранения, в апреле в столкновениях около ливийской столицы погибли по меньшей мере 213 человек и 1009 получили ранения.

Глава Африканского командования вооруженных сил США генерал Томас Валдхаузер в марте заявил Конгрессу, что Россия частично поддерживает Хафтара, чтобы обеспечить себе влияние в стратегическом районе на южном фланге НАТО.