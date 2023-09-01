Люби и ГУЛАГ. "37-й год" для российских "военных" блогеров

В Москве задержали Андрея Куршина, администратора телеграм-канала Moscow сalling. Ему грозит до 10 лет лишения свободы по статье 207.3 УК РФ – за публикацию "фейков о российской армии".

В своем канале, у которого было более 87 тысяч подписчиков, Куршин выступал против войны с Украиной и критиковал действия российского военного руководства. Несмотря на то, что в 2014-15 годах он воевал в Донбассе за "ДНР", ему сочувствуют в том числе проукраинские блогеры.

Мы выжили в Мариуполе

Жаль. Из всех врагов Москов Коллинг был самый адекватный. Что редкость среди русских.

Александр Золотько

Я постоянно следил за каналом в Телеграмме "Говорит "Москва", обсуждает Россия!". Его администратор - Андрей Куршин - не был другом Украины. В 2014, насколько я понял, он воевал на Донбассе. В канале были и видео об успехах россиянцев, и об их поражениях. И ненависть к нынешнему руководству московии. И жалость ко всем невинным жертвам этой войны.

Куршина называли и московским агентов, и агентом Киева. Россиянские патриоты угрожали его родителям, грозили расправой ему. Я часто получал на этом канале интересную и актуальную информацию, хотя прекрасно понимал, что это канал врага. Нет, не врага, а человека, который был врагом, а потом проходил перерождение. И я не понимаю, на что он надеялся, размещая такую информацию, будучи в москве.

Сегодня утром я узнал, что он задержан за дискредитацию россиянской армии.

Очень жаль.

И не нужно рассуждать о "хороших русских". Он не "хороший", он - честный. Ну, насколько это там сейчас возможно.

Хроники идейных Цыган

МК был последним годным русским каналом про войну, с видео и аналитикой с обеих сторон, с критикой военкоров и разоблачением лжи начальства в лице Генштаба и вообще Минобороны

При этом позиция Куршина (который воевал добровольцем в ополчении ДНР в 2015) была близка к "антивоенным патриотам": войну можно было не начинать, а если уж начали, то давайте воюйте как надо, там же наши пацаны и все такое, а вы их предаёте "минсками" и "договорнячками", вот моя карта, давайте скинемся пацанам на аптечки...

Ну и разгонял периодически антимигрантскую тематику, про засилье гастарбайтеров и их "ужасные преступления" ака русорез

Куршин не бро, но сажать его не за что, тем более на 10 лет

Моё мнение: Куршин не бро, но сажать его не за что, тем более на 10 лет

Уточню: сажать не за что в России, а Украина сама должна решить, что ему предъявлять за участие в войне в 2015

А предъявить есть что: https://myrotvorets.center/criminal/kurshin-andrej-vladimirovich/

Другие украинцы считают наказание заслуженным.

Борислав Береза

В Москве задержан автор канала "Moscow Calling" Андрей Куршин, который ранее воевал на стороне донецких сепаров. А потом сделал тг-канал и критиковал кремлядей.

Его задержали, будут долго "мариновать" в СИЗО, потом впаяют срок и отправят в лагерь. И это заслуженно. Он был одним из тех, кто разжигал войну на Донбассе. Поэтому "награда" нашла своего хероя.

И не он последний. Тем более, что "революция всегда пожирает своих детей". Так что Стрелков был лишь первым. Будут ещё и ещё.

Одобряют задержание Куршина и многие российские провластные блогеры.

Сергей Марков

Это, конечно, запредельный либерализм российской власти

Администратора тг канала Moscow Colling Андрея Куршина арестовали в Москве. Это конечно запредельный либерализм российской власти. На Украине, чей репрессивный режим активно поддерживал счастливый Андрей, его арестовали бы много лет назад и он бы год гнил в подвалах СБУ или фашистов с переломанными костями. Андрей Куршин должен благодарить судьбу, за то, что он в России, а не на Украине. А российские власти очень очень либеральные.

Александр Коц

Ну что тут сказать, лучше, конечно, поздно, чем никогда. Но вообще лучше было бы показательно его закрыть сразу же, после первых же выпадов в адрес нашей армии. Не дожидаясь эпистолярных издевательств над жителями Донбасса, Крыма, глумления над гибелью Дугиной и Татарского.

Полтора года идет СВО и полтора года он безнаказанно продвигает в сети вражеские нарративы, попутно побуждая своих сторонников, например, дать мне битой по черепу.

Самое забавное вчера - это реакция украинской блогосферы на задержание. Никакого сочувствия к духовно близкому бойцу информационного фронта. Показательное зубоскальство в адрес того, кто так старательно вертел перед ними своей жопой.

Очередное доказательство того, что для них нет «хороших русских», как бы ты ни пытался показаться своим.

Борис Рожин

Призывы завести на Куршина уголовное дело помнится массово распространялись еще в прошлом году. Но органы только сейчас дозрели.

Авторы Z-каналов действительно жаловались на Куршина уже давно.

Арестовать администратора Moscow calling призывал в том числе лично Владимир Соловьев.

Роман Сапоньков

На Куршина писали тонны заявлений, били стекла ему в квартире. Почему? Потому что он упорот в своем транс-хохлизме и общество его искренне ненавидело. Откровенная радость нашим неудачам, глумление над погибшими, презрение к собственному народу, который проливает кровь на фронте. Нормального человека от этого воротит и он ждёт от государства прикрытия этой лавочки.

Пока я ехал за рулём, хотел написать что-то типа "надо было его на фронт, чтобы посмотрел в глаза парней". А сейчас думаю, зачем? Хотел бы, сам давно съездил. Просто это враг. Такой же как секта Навального, чьи первые лица свалили за бугор и теперь искренне радуются смерти семьи на Крымском мосту. Их тоже на фронт на перевоспитание? Нет. Это мрази, враги.

Между тем вскоре за решеткой может оказаться и сам Сапоньков, а также другие "военкоры", критикующие российское военное руководство за действия в Херсонской области, написал автор канала "Тринадцатый" Егор Гузенко:

И так, есть у меня информация из проверенных источников, что Военной Контрразведке (ВКР), сегодня поступила задача задержать в Херсонской области наших товарищей, в этом списке: Романов, Живов, Сапоньков.

А так же, "доблестный" комбриг 205-ой бригады, в том числе дал задачу всем постам на выявление и задержание вышеперечисленных людей.

Здравствуй 1937 год!

На фронте творится бардак и беспредел, а тех, кто говорит правду, пытаются устранить

То есть, всех кого можно убрать-убирают, кого-то садят, кого-то устраняют навсегда, на фронте творится бардак и беспредел, а тех, кто говорит правду пытаются устранить любыми доступными средствами ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ИСПРАВИТЬ ЭТИ СИТУАЦИИ УСТРАНЯЮТ ТЕХ, КТО ДОНОСИТ ПРАВДУ.

Вопрос конечно риторический, есть ли совесть у командования? Я думаю, что ответ очевиден.

Если в наших Вооруженных Силах остались честные Офицеры, то они не позволят этого сделать, а если это произойдет, то знайте, что ложь на каждом шагу, а те, кто раздаёт эти преступные приказы, являются не иначе, как предателями и пособниками врага.

P.S. 2-ую роту 205-ой бригады раскидывают по разным местам, половину выводят в Джанкой, чтобы они не смогли донести информацию проверяющим из МО.

Сапоньков и Живов это отрицают.

Роман Сапоньков

Благодарю "Тринадцатого" за публичную поддержку. Опытным путём установили, что никаких претензий со стороны силовиков к нам нет.

Продолжаем заниматься военно-гуматарной деятельностью. Сегодня с Живовым привезли разведке маскировочные накидки и запчасти для FPV.

Слава Богу, опасения наших друзей не оправдались.

У Владимира Романова между тем причины для опасений есть.

Романов Лайт

Сообщают, что Скиф (комбриг 205) поставил задачу на постах - задержать меня в зоне ответственности 205 бригады: Таврийск, Каховка и Новая Каховка.

/знаете, иронично, что помимо противника на меня открыли охоту и командование 205. Получается, что в данном случае у них общие цели с ВС Украины.

А ещё в интересах ВС Украины что бы бойцы оставались на островах без нашей арт - поддержки. И командование 205 «морозит на подвале» переданные бойцами координаты по трое суток...

Пост Гузенко стал поводом для саркастических комментариев проукраинской публики.

Денис Казанский

Российский оккупант Егор Гузенко жалуется, что контрразведка РФ собирается арестовать военкоров Романова, Живова и Сапонькова за их посты с критикой действий командования РФ.

Говорит, это новый 1937-й год, представляете?

Любишь русский мир - люби и ГУЛАГ

Ничего не понимаю, вам же нравятся Сталин, СССР, сильная рука. Чтоб не как у либералов на вшивом Западе, а чтоб репрессии, расстрелы. Ну так вот же, это оно и есть. Любишь русский мир - люби и ГУЛАГ.

Или вы думали, что в СССР было как-то иначе, и сажали только «плохих»? Ахахаха

Фарида Курбангалеева

Видимо, Гузенко завербовали либерасты. Потому что настоящий патриот не может писать плохо о 1937-м годе, когда Сталин наконец навел в стране порядок — расстрелял всех врагов народа, а недобитых отправил в лагеря.

Гузенко, наверное, хочет как в 1990-е, когда Америка и Гейропа поставили Россию на колени и все, кому не попадя, хаяли страну. Поэтому к стенке предателя — и дело с концом. И тех трех тоже.

Аббас Галлямов

Кто такие российские патриоты? Это тормоза, до которых только сейчас начинает доходить то, о чём либералы начали кричать более двадцати лет назад.

Впрочем, не будем придираться. Лучше поздно, чем никогда.

"Патриоты", кажется, действительно только сейчас начали осознавать, что каток репрессий догоняет и их.

Куршин стал как минимум шестым администратором телеграм-канала, которого обвинили в публикации "фейков о российской армии" с начала полномасштабного вторжения России в Украину, пишет "Верстка". За "распространение фейков" судят и Игоря Стрелкова. До него это обвинение предъявлялось в основном антивоенным активистам.