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Время Свободы

"Любой контракт с минобороны - бессрочное военное рабство"

Призывник у призывного пункта военного комиссариата

Информационный дайджест "Время Свободы", 2 октября

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Время Свободы - Темы дня 02.10.2023
by Радио Свобода

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Российские правозащитники рекомендуют призывникам, не желающим попасть на войну в Украине, не подписывать даже краткосрочные контракты с министерством обороны;

На парламентских выборах в Словакии победила партия, выступающая против продолжения военной поддержки Украины;

В Варшаве состоялась акция оппозиции – возможно, самая массовая в истории столицы Польши;

Джо Байден выразил уверенность, что Америка продолжит помогать Украине, несмотря на проблемы с принятием федерального бюджета;

Кто такой бизнесмен Рубен Варданян, арестованный азербайджанскими властями при попытке выехать из Нагорного Карабаха в Армению;

Баснописец Маленко – "звезда" концерта ко "Дню аннексированных территорий".

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