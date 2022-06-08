Любови Соболь заменили исправительные работы на год колонии 

Симоновский районный суд Москвы заменил соратнице Алексея Навального Любови Соболь год исправительных работ на тот же срок лишения свободы по делу о незаконном проникновении в чужое жилище. Заседание проходило без участия обвиняемой - она находится за пределами России.

Уголовное дело о незаконном проникновении в жилище против Соболь было заведено после того, как в декабре 2020 года оппозиционерка попыталась попасть в московскую квартиру семьи сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, которого считают причастным к попытке отравления Алексея Навального боевым химическим веществом из группы "Новичок". По версии следствия, Соболь оттолкнула тёщу Кудрявцева, чтобы войти в квартиру, затем обошла помещение и покинула его.

Любовь Соболь не отрицает, что звонила в квартиру Кудрявцева, чтобы задать ему вопросы об отравлении Навального. При этом она утверждает, что не применяла насилия к тёще сотрудника ФСБ. Сам Кудрявцев не проходит по делу ни свидетелем, ни потерпевшим.

После обвинительного приговора (год условного срока) Соболь уехала из России. Позже суд несколько раз ужесточал ей наказание.