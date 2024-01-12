"Любовь сильнее обиды". Соцсети на смерть Юрия Соломина

На 89-м году жизни умер Юрий Соломин, известный актер советского кино, с 1988 года - бессменный художественный руководитель Малого театра.

Михаил Виноградов

С уходом Юрия Соломина из великих и почти великих советской эпохи (мужчин) остались Басилашвили, Збруев, Калягин, Ливанов, Любшин, Стеблов, Стриженов, Филиппенко, Шакуров, Ширвиндт. Ну и Михалков, чтобы выглядеть объективным. Из числа тоже узнаваемых и совсем не последних еще Адабашьян, Будрайтис, Виторган, Калныньш, Костолевский, Никоненко, Носик, Смехов, Смирнитский + более запоминаемые по отдельным ролям Боярский, Бурляев, Каюров, Конкин, Каневский, Михайлов, Ножкин, Садальский, Щербаков

Зрителям запомнились персонажи Соломина в фильмах "Дерсу Узала", "Обыкновенное чудо", "Летучая мышь", "Хождение по мукам", мини-сериале "ТАСС уполномочен заявить".

Алексей Беляков

Умер Юрий Соломин.

В 1975 году он снялся в фильме Куросавы «Дерсу Узала», по книге путешественника Владимира Арсеньева. Это был советско-японский фильм, большая редкость.

Соломин играл самого Арсеньева.

«Дерсу» получил главный приз Московского кинофестиваля и Оскар – как лучший фильм на иностранном языке.

Так что Юрий Мефодьевич в некотором смысле был и оскароносцем.

Но чаще всего в соцсетях вспоминают роль, которую Соломин сыграл в фильме "Адъютант его превосходительства".

Сергей Марков

Ах как жаль. Умер Юрий Соломин. Гениальный актёр. Любимец миллионов. Главная роль в Адьютант его превосходительства, Хождение по мукам, ТАСС уполномочен заявить. 88 лет. Сначала микроинсульт, потом выписали из больницы, потом инсульт. "Павел Андреевич, а Вы шпион? - видишь ли, Юра...." Эта фраза вошла в словарь образов сотен миллионов людей. Жаль. Но фильмы его будут смотреть и смотреть. Хождение по мукам- про то, как гражданское противостояние проходит по душам людей. ТАСС уполномочен заявить - про борьбу нашей и американской разведки в других странах. Адьютант его превосходительства - про то, что наш разведчик это красиво и благородно. Все эти идеи актуальны и сейчас.

Другие отмечают, что сейчас этот фильм воспринимается несколько иначе.

Борис Локшин

Почему-то несколько мемов оттуда очень любили цитировать в андерграунде 1980-х. Сразу вспомнилось: «Фитилек-то прикрути — коптит». И еще я сам миллион раз это повторял: «Павел Андреевич, вы шпион? Видишь ли, Юра…» Или просто: «Видишь ли, Юра…» Ведь это так подходит практически к любой ситуации!

Господи, какой вздор. Я смотрел это кино, когда был совсем маленьким. Сколько мне было тогда лет? Шесть, семь? И мне тогда казалось, что я был способен следить за сюжетом, переживать за Кольцова и Юру, и вообще на каком-то своем детском уровне понимать, что там происходит. А какие-то вещи все еще выплывают из детской памяти. «Бей белых, пока не покраснеют! Бей красных, пока не побелеют…» «А все-таки последнее слово останется не за вами…» По количеству мемов, которые этот фильм породил в СССР, с ним могут соперничать только «Место встречи» и, может быть, «Покровские ворота». Отсюда и митьки с Гребенщиковым.

А еще молодой Юрий Соломин в красивом мундире и с тоненькими усиками. Пухлый генерал в очках с добрым интеллигентным лицом… Какой-то ужасный неприятный бандит… По-моему, первый персонаж мирового кино, которого я так испугался, что даже на всю жизнь запомнил. Еще вспоминаю: там, кажется, все происходит в Украине. Смотрю содержание, и точно! То Киев штурмуют, то Харьков, то Полтаву… И еще союзники шлют танки в Украину.

Кто бы мог подумать, что через пятьдесят с лишним лет после выхода этого фильма реальность станет навязчиво напоминать про него.

Инна Жогова

Как причудливо тасуется колода

Ушел Соломин.

А двумя днями ранее не стало Игоря Болгарина - одного из сценаристов Адъютанта. Немного до ста не дотянул. Мощный дядька был по интеллекту.

Дом у него был в Голой Пристани. Дома тоже, думаю, нет.

Грустно

Андрей Мальгин

Руководство киностудии долго не хотело утверждать Соломина ("недостаточно белогвардейская внешность"), проталкивая на эту роль Михаила Ножкина, но режиссер проявил твердость. Съемки фильма проходили в Киеве, Харькове и Ялте.

Знаменитую фразу: "Пал Андреич, вы шпион?" произнес малолетний напарник Соломина, школьник Саша Милокостый. Фильм вышел весной 1970 года, а следующим же летом я оказался в пионерском лагере в Крыму, в поселке Песчаный, и там в нашем отряде был этот самый Саша Милокостый. Надо ли говорить, что все имевшиеся девочки нашего лагеря из кожи вон лезли, чтобы с ним подружиться.

На гребне успеха он сыграл еще несколько детских ролей и даже поступил в щукинское училище. Однако венцом его карьеры стала работа завхозом в советском консульстве в Кракове.

А Соломин и доверенным лицом Путина успел побыть, и письмо в поддержку аннексии Крыма подписывал, и у Бастрыкина в общественном совете состоял, но для миллионов соотечественников он так и останется "Пал Андреичем" из "Адъютанта его превосходительства".

Многие считают, что поддержкой аннексии Крыма и вторжения в Украину Соломин "испортил себе некролог".

Александр Кушнарь

Умер "народный артист" СССР Юрий Соломин.

Его заслуги перед Путиным в двух словах:

"Я очень переживаю, видя, какое уродство и безобразие творит украинское руководство. Я ужаснулся из того, что Киев бросает воевать беззащитных стариков, многие из которых сдаются в плен. На улицах ловят 16-летних подростков и забирают их в армию", – говорил "актёр" уже после вторжения его гадской террористической России в Украину.

Ему было 88. А сколько тем украинским парням и девушкам, которые погибают молодыми, защищая от путинской гниды собственную страну и всю Европу, размягчённую и разложенную мифом о русском "великокультурье", в том числе стараниями таких как Соломин?

Другие считают, что это не отменяет заслуг Соломина.

Екатерина Барабаш

Сегодня получила самый, кажется, необычный упрёк в своей жизни: стоило мне тепло вспомнить самую известную роль почившего сегодня Юрия Мефодьевича Соломина - Павла Андреевича Кольцова, как мне в комментариях прилетела претензия в том, что начальники Павла Андреевича угробили страну. Видимо, часть их вины лежит и на мне, коль скоро я без ненависти, проклятий и кровавых слёз вспомнила "Адъютанта его превосходительства".

Александр Кынев

Оценивать актёров по политическим позициям - это, интересно, такая российская история? Её энтузиасты, небось и врача ищут не хорошего, а чтобы правильно оппозицию поддерживал?

- Доктор, Вы же мне здоровый зуб вырвали!

- а я за Навального

- ну тогда ничего страшного, так сойдет

Марина Шаповалова

Юрий Соломин, по-моему, уступал в актёрском даровании своему гениальному брату: Виталий Мефодьевич меня в любой роли восхищал беспредельно. И всё же, наш всенародный и великолепный Адъютант его превосходительства - особый случай. "Видишь ли, Юра..."

Павел Андреевич этих слов в фильме не произносил. Но видишь ли, Юра, мы с тобой одинаково обманулись, поддавшись его обаянию. Как и бедная Таня. Как и генерал Владимир Зенонович, хороший человек, чьё доверие обманул наш идеальный герой. Но мы его простили давно. Невозможно было не простить, любовь сильнее обиды. Ведь и обидно было - за него! Зачем он так?

Он же всё поломал! Свою жизнь с Таней. Своё благородное будущее. Надежды этих обаятельных людей, любивших оперу и хорошие манеры. Ну куда и зачем ему от них - к сиротиным-емельяновым, к садовникам, поджигавшим хозяйские дома? И нас с тобой, Юра, на всю оставшуюся жизнь - туда же, к чекистам...

Он ошибся. Но теперь уже всё равно. Мы с тобой, Юра, всегда будем помнить его таким, каким узнали и полюбили. А за ошибки и заблуждения ему теперь не перед нами отвечать.

RIP