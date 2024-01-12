"Любовь сильнее обиды". Соцсети на смерть Юрия Соломина

На 89-м году жизни умер Юрий Соломин, известный актер советского кино, с 1988 года - бессменный художественный руководитель Малого театра.
С уходом Юрия Соломина из великих и почти великих советской эпохи (мужчин) остались Басилашвили, Збруев, Калягин, Ливанов, Любшин, Стеблов, Стриженов, Филиппенко, Шакуров, Ширвиндт. Ну и Михалков, чтобы выглядеть объективным. Из числа тоже узнаваемых и совсем не последних еще Адабашьян, Будрайтис, Виторган, Калныньш, Костолевский, Никоненко, Носик, Смехов, Смирнитский + более запоминаемые по отдельным ролям Боярский, Бурляев, Каюров, Конкин, Каневский, Михайлов, Ножкин, Садальский, Щербаков
Зрителям запомнились персонажи Соломина в фильмах "Дерсу Узала", "Обыкновенное чудо", "Летучая мышь", "Хождение по мукам", мини-сериале "ТАСС уполномочен заявить".
Умер Юрий Соломин.
В 1975 году он снялся в фильме Куросавы «Дерсу Узала», по книге путешественника Владимира Арсеньева. Это был советско-японский фильм, большая редкость.
Соломин играл самого Арсеньева.
«Дерсу» получил главный приз Московского кинофестиваля и Оскар – как лучший фильм на иностранном языке.
Так что Юрий Мефодьевич в некотором смысле был и оскароносцем.
Но чаще всего в соцсетях вспоминают роль, которую Соломин сыграл в фильме "Адъютант его превосходительства".
Ах как жаль. Умер Юрий Соломин. Гениальный актёр. Любимец миллионов. Главная роль в Адьютант его превосходительства, Хождение по мукам, ТАСС уполномочен заявить. 88 лет. Сначала микроинсульт, потом выписали из больницы, потом инсульт. "Павел Андреевич, а Вы шпион? - видишь ли, Юра...." Эта фраза вошла в словарь образов сотен миллионов людей. Жаль. Но фильмы его будут смотреть и смотреть. Хождение по мукам- про то, как гражданское противостояние проходит по душам людей. ТАСС уполномочен заявить - про борьбу нашей и американской разведки в других странах. Адьютант его превосходительства - про то, что наш разведчик это красиво и благородно. Все эти идеи актуальны и сейчас.
Другие отмечают, что сейчас этот фильм воспринимается несколько иначе.
Почему-то несколько мемов оттуда очень любили цитировать в андерграунде 1980-х. Сразу вспомнилось: «Фитилек-то прикрути — коптит». И еще я сам миллион раз это повторял: «Павел Андреевич, вы шпион? Видишь ли, Юра…» Или просто: «Видишь ли, Юра…» Ведь это так подходит практически к любой ситуации!
Господи, какой вздор. Я смотрел это кино, когда был совсем маленьким. Сколько мне было тогда лет? Шесть, семь? И мне тогда казалось, что я был способен следить за сюжетом, переживать за Кольцова и Юру, и вообще на каком-то своем детском уровне понимать, что там происходит. А какие-то вещи все еще выплывают из детской памяти. «Бей белых, пока не покраснеют! Бей красных, пока не побелеют…» «А все-таки последнее слово останется не за вами…» По количеству мемов, которые этот фильм породил в СССР, с ним могут соперничать только «Место встречи» и, может быть, «Покровские ворота». Отсюда и митьки с Гребенщиковым.
А еще молодой Юрий Соломин в красивом мундире и с тоненькими усиками. Пухлый генерал в очках с добрым интеллигентным лицом… Какой-то ужасный неприятный бандит… По-моему, первый персонаж мирового кино, которого я так испугался, что даже на всю жизнь запомнил. Еще вспоминаю: там, кажется, все происходит в Украине. Смотрю содержание, и точно! То Киев штурмуют, то Харьков, то Полтаву… И еще союзники шлют танки в Украину.
Кто бы мог подумать, что через пятьдесят с лишним лет после выхода этого фильма реальность станет навязчиво напоминать про него.
Как причудливо тасуется колода
Ушел Соломин.
А двумя днями ранее не стало Игоря Болгарина - одного из сценаристов Адъютанта. Немного до ста не дотянул. Мощный дядька был по интеллекту.
Дом у него был в Голой Пристани. Дома тоже, думаю, нет.
Грустно
Руководство киностудии долго не хотело утверждать Соломина ("недостаточно белогвардейская внешность"), проталкивая на эту роль Михаила Ножкина, но режиссер проявил твердость. Съемки фильма проходили в Киеве, Харькове и Ялте.
Знаменитую фразу: "Пал Андреич, вы шпион?" произнес малолетний напарник Соломина, школьник Саша Милокостый. Фильм вышел весной 1970 года, а следующим же летом я оказался в пионерском лагере в Крыму, в поселке Песчаный, и там в нашем отряде был этот самый Саша Милокостый. Надо ли говорить, что все имевшиеся девочки нашего лагеря из кожи вон лезли, чтобы с ним подружиться.
На гребне успеха он сыграл еще несколько детских ролей и даже поступил в щукинское училище. Однако венцом его карьеры стала работа завхозом в советском консульстве в Кракове.
А Соломин и доверенным лицом Путина успел побыть, и письмо в поддержку аннексии Крыма подписывал, и у Бастрыкина в общественном совете состоял, но для миллионов соотечественников он так и останется "Пал Андреичем" из "Адъютанта его превосходительства".
Многие считают, что поддержкой аннексии Крыма и вторжения в Украину Соломин "испортил себе некролог".
Умер "народный артист" СССР Юрий Соломин.
Его заслуги перед Путиным в двух словах:
"Я очень переживаю, видя, какое уродство и безобразие творит украинское руководство. Я ужаснулся из того, что Киев бросает воевать беззащитных стариков, многие из которых сдаются в плен. На улицах ловят 16-летних подростков и забирают их в армию", – говорил "актёр" уже после вторжения его гадской террористической России в Украину.
Ему было 88. А сколько тем украинским парням и девушкам, которые погибают молодыми, защищая от путинской гниды собственную страну и всю Европу, размягчённую и разложенную мифом о русском "великокультурье", в том числе стараниями таких как Соломин?
Другие считают, что это не отменяет заслуг Соломина.
Сегодня получила самый, кажется, необычный упрёк в своей жизни: стоило мне тепло вспомнить самую известную роль почившего сегодня Юрия Мефодьевича Соломина - Павла Андреевича Кольцова, как мне в комментариях прилетела претензия в том, что начальники Павла Андреевича угробили страну. Видимо, часть их вины лежит и на мне, коль скоро я без ненависти, проклятий и кровавых слёз вспомнила "Адъютанта его превосходительства".
Оценивать актёров по политическим позициям - это, интересно, такая российская история? Её энтузиасты, небось и врача ищут не хорошего, а чтобы правильно оппозицию поддерживал?
- Доктор, Вы же мне здоровый зуб вырвали!
- а я за Навального
- ну тогда ничего страшного, так сойдет
Юрий Соломин, по-моему, уступал в актёрском даровании своему гениальному брату: Виталий Мефодьевич меня в любой роли восхищал беспредельно. И всё же, наш всенародный и великолепный Адъютант его превосходительства - особый случай. "Видишь ли, Юра..."
Павел Андреевич этих слов в фильме не произносил. Но видишь ли, Юра, мы с тобой одинаково обманулись, поддавшись его обаянию. Как и бедная Таня. Как и генерал Владимир Зенонович, хороший человек, чьё доверие обманул наш идеальный герой. Но мы его простили давно. Невозможно было не простить, любовь сильнее обиды. Ведь и обидно было - за него! Зачем он так?
Он же всё поломал! Свою жизнь с Таней. Своё благородное будущее. Надежды этих обаятельных людей, любивших оперу и хорошие манеры. Ну куда и зачем ему от них - к сиротиным-емельяновым, к садовникам, поджигавшим хозяйские дома? И нас с тобой, Юра, на всю оставшуюся жизнь - туда же, к чекистам...
Он ошибся. Но теперь уже всё равно. Мы с тобой, Юра, всегда будем помнить его таким, каким узнали и полюбили. А за ошибки и заблуждения ему теперь не перед нами отвечать.
RIP
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