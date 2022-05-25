Еще не успели стихнуть дискуссии о "паспорте хорошего русского", как один из авторов этой инициативы, Гарри Каспаров, запустил их заново своими высказываниями в интервью "Настоящему времени". Политик попытался объяснить, для чего нужен документ, который мог бы облегчить жизнь за границей россиянам, выступающим против Путина. При этом о тех, кто противостоит режиму, но еще не уехал из страны, Каспаров отозвался достаточно резко.

"Мне довольно сложно представить себе большое количество россиян, которые борются с режимом Путина, находясь сегодня в России", - сказал Каспаров и уточнил: "Если человек остается в России, нравится ему или не нравится, он несет долю своей персональной ответственности за войну в Украине". Эти слова вызвали у многих резкое неприятие.

Григорий Голосов

"Если человек остается в России, нравится ему или не нравится, он несет долю своей персональной ответственности за войну в Украине." (Гарри Каспаров, ссылка в комменте). То есть люди, покинувшие Россию уже после 24 февраля, преимущественно из опасений по поводу экономического коллапса и всеобщей мобилизации, не несут ответственности? Сам Каспаров, активно участвовавший в российской политике с 1991 г., в последние годы находясь в безопасности за рубежом, и, прямо скажем, не преуспев в предотвращении войны или в каких-либо иных политических предприятиях, не несет ответственности? А несут ее именно те, кто все же находит возможность критически отзываться о действиях Путина, оставаясь в стране, неся все сопряженные риски и показывая миру, что не все русские - плохие? Знаете что, больше нападок на Каспарова, нередко голословных, может раздражать только сам Каспаров.

Александр Кынев

По этой логике, Андрей Сахаров и Елена Боннэр несли ответственность за преступления СССР, а уехавшие на Брайтон Бич продавщицы нет. И т.д., ряд продолжить легко

Александр Подрабинек

Наш друг Гарри Каспаров объявил, что "если человек остается в России, нравится ему или не нравится, он несет долю своей персональной ответственности за войну в Украине". Надо полагать, что те, кто счастливо убежал в безопасное место, вмиг очистились ото всех российских грехов. А мы, понеуехавшие, так и грешим здесь в скромных попытках сопротивления диктатуре.

Но мне кажется, я нашел выход. Что делать, мы, конечно, напечатаем себе паспорта "плохих русских" и будем молча завидовать "хорошим русским", но параллельно с этим нашлепаем еще паспорта "очень плохих русских". Мы раздадим их всяким соловьевым, симоньянам и прочей кремлевской швали. Чтобы не сливаться с негодяями и в надежде оправдаться когда-нибудь перед нашей героической эмиграцией за наш грех сопротивления путинской деспотии в ее родовом гнезде.

Борис Вишневский

Читаю последние заявления Гарри Каспарова – о том, что "если человек остается в России, он несет долю персональной ответственности за войну", а те, кто не уехал из России, работают на "облагораживание чудовищного режима".

То есть, с Лимоновым и его нацболами очень даже можно было сотрудничать, а защищать граждан и делать для них в России все, что можно – это "облагораживание режима".

Кремлевские пропагандисты потирают ручонки: надо же, такой подарок.

Помнится, сказал ему однажды Григорий Явлинский: "Гарик, ты, конечно, чемпион мира. Но только по шахматам".

В защиту позиции Каспарова выступил Игорь Эйдман:

Многие накинулись на Каспарова за то, что он сказал: "Если человек остается в России, он несет долю персональной ответственности за войну".

Если человек платит налоги в российскую казну, он финансирует войну

Но ведь очевидно, если человек платит налоги в российскую казну, он финансирует войну, значит персонально ответственен за неё. Разве не так?

Эмигранты из России тоже несут моральную ответственность за преступления своей страны. Но мы хотя бы не финансируем их налогами.

Здесь нет ничего обидного для тех активистов, которые остались на родине. Думаю, героические, извините за пафос, люди, которые открыто протестуют в России против войны, осознают свою персональную ответственность за происходящее. Именно это понимание заставляет их, вопреки репрессиям, протестовать.

Мы-эмигранты тоже выходим на протесты, но наши усилия - ничто по сравнению с самопожертвованием тех, кто протестует в России.

Однако деятельность активистов, которые остаются в России, - например, адвокатов, которые вытаскивают из тюрьмы участников пикетов, - Каспаров тоже оценил невысоко. В том же интервью он утверждает, что тех, кого власть хочет посадить, из тюрьмы не вытащишь.

"Кого она хочет уничтожить – она уничтожает. На кого она хочет поставить клеймо – она ставит клеймо. Кого она хочет посадить в тюрьму – она сажает в тюрьму. Кого она хочет отравить – она травит. А вот вся эта либеральная шушера, которая продолжает нам рассказывать про репутацию, работает сегодня, так или иначе, на облагораживание чудовищного режима", - заявил политик и вызвал на себя огонь критики со стороны большей части российской либеральной интеллигенции - как уехавшей, так и оставшейся.

Зоя Светова

Ура!!!!

Я придумала себе имя и фамилию , а то меня все время путают. Называют Зоя Светова, а иногда Света Зоева или Зоя Феликсовна.

Так вот я отныне буду называться : Либеральная Шушера . Или Шушера Либеральная .

По моему прекрасное имя и фамилия .

А вы как считаете?

Алексей Федяров

Гарри Каспаров "Настоящему времени" об адвокатах, которые защищают участников протестов: "А вот вся эта либеральная шушера, которая продолжает нам рассказывать про репутацию, работает сегодня, так или иначе, на облагораживание чудовищного режима".

Гарри Кимович, вы только что ферзя зевнули.

Михаил Гохман

То есть, Навальный и Кара-Мурза плохие, поскольку они приняли решение остаться в России. А Каспаров хороший и весь в белом.

Анна Наринская

Прямое доказательство что умение Е2Е4 к подлинному уму никакого отношения не имеет. Какое же позорище Гарри Каспаров. Как можно с ним дело иметь?

Федор Крашенинников

Отвратительное интервью и отвратительная позиция.

Каспаров почему-то решил, что кучка возглавляемых лично им и давно уехавших (во всех смыслах) эмигрантов - это и вся оппозиция, и вообще вся Россия. А те, кто в России - плохие и во всем виноватые.

Право Каспарова говорить и думать что угодно, но серьезно воспринимать эту эмигрантскую лирику нет никакого смысла. Официально хочу сказать: Каспаров не имеет никакого права представлять меня нигде - ни как гражданина России, ни как эмигранта, ни в каком ином смысле.

Наталья Шавшукова

Пару дней думала, как отреагировать на "паспорт хорошего русского", посмотрела этот самый форум в записи, почитала первоисточники, а тут приходит Каспаров и решает всю дилемму. Какой добрый человек.

Андрей Десницкий

Каспаров прекрасно играет в шахматы, Чичваркин великолепный бизнесмен.

Но совесть нации - это про другое. Не они это.

Многие не хотят, чтобы их причисляли к пособникам режима только потому, что они не видят для себя возможности уехать, а кто-то даже требует, чтобы Каспаров обеспечил им такую возможность.

Давние эмигранты спорят.

Но тех, кто остался в России, эти аргументы не утешают.

Петр Милованов

Дорогие мои эмигранты. У меня к вам деловое предложение.

Перед тем как очередную идею выдвигать, спросите у тех, кто остался. Может подскажем что.

Заранее принимаю, что здесь ад, а там рай. И осталось необразованное быдло, все нормальные давно уехали.

Дарья Костромина

Дорогие нормальные и особенно хорошие люди, остающиеся в России! Я восхищаюсь вами. Не слушайте идиотов. Штамп о пересечении границы не снимает ни с кого грехи.

Штамп о пересечении границы не снимает ни с кого грехи

Единственное, от чего избавляет эмиграция, это от постоянного тупого унылого страха. А от стыда и вины она не избавляет и не должна, если ты только едешь не на фронт. Если в России вы фильтровали базар и чувствовали себя ссыклом, то теперь можете не фильтровать и сходить на акцию к посольству - только это уже не имеет никакой ценности (если вы не вещаете на миллионную аудиторию), и вы чувствуете себя ещё большим ссыклом. Ну и справедливо чувствуете, на самом деле.

А предполагать, что все уехавшие одновременно уволились и перестали платить налоги в россбюджет, очень наивно. Мне, например, выплатили зарплату за несколько месяцев вперёд. И налоги в россбюджет тоже заплачены за несколько месяцев вперёд.

Кто считает, что нахождение на территории России - это отягчающее обстоятельство в коллективной ответственности, а отъезд - смягчающее, у вас беды с башкой, идите на ***.

Пропаганде все это играет на руку - как и тем, кто все еще пытается лавировать в России между провластным и либеральным дискурсами.

Кирилл Шулика

Каспаров еще в "Солидарности" из чемпиона мира по шахматам превратился в городского сумасшедшего. Хотя первое и второе часто не противоречат друг другу, есть пример того же Бобби Фишера.

Кроме того, Каспаров реально ненавидит людей. За исключением тех, кто смотрит ему в рот. Хотя их особенно ненавидит на самом деле, но использует для своих целей, как шахматные фигуры на доске.

Ставьте на политической эмиграции крест

Еще один важный момент - Каспаров уехал, когда ему ничего не грозило. У него была административка и арест, потом помоечные всякие ресурсы писали, что он укусил полицейского. И все. Ни уголовных дел, ни обысков... Это вся политическая смелость. Я даже не буду его сравнивать с Немцовым и Навальным. Теперь он вот рассказывает, что адвокаты нам с вами в России не нужны и мы "либеральная шушера".

Каспаров вообще-то такими заявлениями похоронил всю политическую эмиграцию. Может в этом и была его цель?

Так что ставьте на политической эмиграции крест, понимайте, почему Навальный вернулся в тюрьму, и берегите себя.

В свою очередь, соратники Каспарова шельмуют критиков.

Александр Рыклин

Несколько неряшливых фраз, пара спорных тезисов, и вот уже глаза наливаются кровью, а с клыков начинает капать слюна... Эти люди, похоже, годами мечтали как они будут хаять Каспарова, им через ночь снилось, как однажды они назовут Каспарова "***нутым"... И от этого они уже переставали казаться себе жалкими и ничтожными, вырастали в собственных глазах... Возможно, в часы особого откровения они говорили женам (мужьям) - Вот, ты в меня не веришь, а придет час, и я назову Каспарова "***нутым"...

Сегодня у них праздничная перекличка... Сегодня их день... День шакалов, которые вдруг решили, что они тоже тигры...

Некоторые комментаторы продолжают сетовать на склонность российской интеллигенции размежевываться вместо того, чтобы объединяться ради общей цели.

Михаил Козырев

В печали я наблюдаю, как ленты некоторых моих соотечественников превращаются в потоки "шейминга".

Каждый день находится объект для презрения, унижения и осуждения. Сегодня, например, это Гарри Каспаров и Кирилл Серебренников. Вчера - матери солдат, героини душераздирающего выпуска Кати Гордеевой. Позавчера - Макаревич, Гребенщиков, Гельман. Завтра будет кто-то другой. Посыл не изменится, поиск не прекратится.

У разных людей депрессия проявляется по-разному. Оказывается, ежедневно выплёскивать своё презрение на публику, - это тоже такой популярный способ преодоления собственной растерянности и уныния. Каждый раз натыкаясь на подобные посты, задаю себе вопрос: зачем я их читаю? Ничего, кроме поставленного на поток осуждения других, там нет. То есть собственная жизнь у этих авторов свелась к гулкой пустоте. Только брюзжание, только shame shame shame... Терплю в надежде какого-то проблеска. Не спорю с ними, не комментирую. Правда, и терпение не безгранично. Удаляю постепенно одного за другим. Пусть им так легче, дай им бог через подобную "психотерапию" обрести душевный покой. Но без меня. Я в этом деле не бесконечный попутчик.

Дорогая Вселенная, пусть минует меня чаша сия. И если я начну превращаться в подобного брюзгу, дай мне знак.

А кому-то кажется, что на фоне происходящего в Украине все эти споры выглядят мелко и недостойно.

Остап Кармоди

Пока в Украине падают бомбы и убивают людей, русские политические эмигранты решили затеять в Европе постановку реалити-шоу по рассказам Аверченко.

Самое время. Впрочем, у них так всегда, начиная с 1917.