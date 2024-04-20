Люди и животные против стихии: власть показала свою беспомощность | Грани времени с Мумином Шакировым

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Итоги 15-й недели 2024 года Мумин Шакиров подводит с климатологом Евгением Симоновым, политиком и математиком Михаилом Лобановым, писателем и журналисткой Анной Гин, феминисткой Залиной Маршенкуловой.