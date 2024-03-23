Люди во всём мире идут почтить память жертв стрельбы в "Крокусе"

У ограждения возле "Крокус Сити Холла", где во время вчерашнего теракта погибли не менее 115 человек, возник стихийный мемориал. Туда идут люди, которые хотят возложить цветы и детские игрушки.

Стихийные мемориалы появились в субботу по всей России. Пользователи соцсетей из разных городов делятся фотографиями.

В регионах России отменяются массовые и развлекательные мероприятия. В ряде областей власти объявляют траур.

За рубежом люди в большинстве случаев несут цветы к российским дипмиссиям.

Жители Кишинёва, Риги, Ташкента принесли цветы и свечи к стенам российского посольства вскоре после поступивших сообщений о теракте – несмотря на поздний час.

Утром в субботу стихийны мемориалы появились у российских дипмиссий в Казахстане – в Астане, Алматы, Усть-Каменогорске. С самого утра в субботу к посольству России шли люди в Минске. Они возложили у стен дипмиссии цветы, детские игрушки и зажгли свечи.

Свои соболезнования россиянам выразили США, страны Евросоюза, Великобритания, Израиль, Китай, Турция, Кипр и многие другие страны и организации, включая НАТО.

По решению МИД России на зданиях российских загранучреждений в связи с терактом будут приспущены флаги.

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