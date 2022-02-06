Лыжник Большунов стал первым российским чемпионом Игр в Пекине

Лыжник Александр Большунов стал первым российским чемпионом зимних Олимпийских игр в Пекине. В воскресенье он одержал победу в скиатлоне - лыжной гонке на 15 километров классическим и ещё 15 - вольным стилем. Это его первая олимпийская победа в карьере.

На втором месте также россиянин - Денис Спицов.

Накануне российские лыжники и биатолнисты завоевали серебряную и бронзовую медали.

Российские спортсмены выступают в Пекине - как и прошлым летом на Играх в Токио - под флагом Олимпийского комитета России. Национальный флаг и гимн использовать запрещено. Эти ограничения введены в связи с многочисленными нарушениями в России правил по борьбе с допингом.

Игры проходят в условиях строгих антикоронавирусных ограничений, на трибунах нет болельщиков из-за рубежа.