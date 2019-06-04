Генсек НАТО приветствует возможность вступления в союз Северной Македонии

Во время своего двухдневного визита в Северную Македонию Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический союз готов приветствовать балканскую страну в качестве своего 30-го члена.



Членство в НАТО принесет «безопасность и процветание народу Северной Македонии», сказал Столтенберг после встречи с премьер-министром Зораном Заевым в столице Скопье.



Столтенберга сопровождали в Скопье 29 послов высшего органа НАТО - Североатлантического совета, который провел совместную встречу с членами правительства Северной Македонии для обсуждения подготовки к вступлению страны в Европейский союз и проведении реформ.



В феврале Скопье подписал протокол, согласно которому бывшая югославская республика может стать следующим членом союза НАТО, если этот шаг будет ратифицирован всеми 29 союзниками по НАТО.



Подписание этого протокола стало возможным только после того, как Скопье и Афины урегулировали давний спор о названии страны. В результате референдума страна стала называться Республика Северная Македония. Таким образом был разрешен спор с Афинами, которая опасалась возможных территориальных претензий со стороны Скопье на регион Македонии в Греции.



Пока 14 членов НАТО ратифицировали Протокол о вступлении. Северная Македония сможет присоединиться к НАТО после того как остальные 15 членов поставят свои подписи. Выступая вместе со Столтенбергом, премьер Заев выразил надежду, что процесс ратификации будет завершен к концу октября.

Глава НАТО высоко оценил смелость и решимость, проявленные Скопье и Афинами в разрешении их спора, и призвал Северную Македонию продолжать реформы, в том числе в области верховенства закона и в секторах обороны и безопасности.



Северная Македония планирует к 2024 году увеличить расходы на оборону до двух процентов валового внутреннего продукта с нынешнего одного процента.



Три другие бывшие югославские республики - Словения, Хорватия и Черногория - уже вступили в НАТО, членами которого являются также Албания и Болгария.



Россия выступает против расширения Североатлантического союза на Балканах, утверждая, что это подрывает безопасность в регионе.