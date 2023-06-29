Мадонна отложила мировой тур из-за тяжёлой инфекции

Американская певица Мадонна отложила начало своего мирового тура после того, как 24 июня попала в больницу с тяжёлой бактериальной инфекцией. Об этом сообщил в инстаграме её менеджер Гай Осири.



По его словам, самочувствие 64-летней певицы, которая провела несколько дней в отделении интенсивной терапии, улучшается, однако она еще находится под наблюдением врачей. Новую дату начала тура он обещал сообщить позже.



Как пишет портал Page Six, Мадонну нашли без сознания и доставили в больницу Нью-Йорка в субботу, 24 июня.

Мировое турне Мадонны приуроченное к 40-летию ее музыкальной карьеры, должно было начаться 15 июля в Ванкувере и включать в себя 84 концерта в 35 городах Канады, США и Европы. Планировалось, что завершится тур в январе 2024 года.

Мадонна собиралась вернуться к стадионным выступлениям после серии театральных шоу Madame X в 2019 и 2020 годах. Некоторые из этих выступлений отменялись из-за травм ноги и бедра певицы.