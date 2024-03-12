Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Магаданского осужденного оштрафовали за сон о "Славе в Украине"

Магаданского осужденного Анатолия Гущина признали виновным в "публичном демонстрировании нацистской символики в словесной форме". По версии обвинения, когда его выводили из помещения камерного типа, он сказал "Слава Украине".

Гущин же полностью отрицает вину. По его словам, ему приснился сон о некоем Славе и он пытался узнать где он. Заключённый уверяет, что на вопрос где Слава ему сказали, что Слава в Украине. Суд назначил Гущину штраф в одну тысячу рублей.

В России не первый раз судят за сны и их пересказ. В декабре 2022 года оштрафовали на 30 тысяч рублей 26-летнего читинца Ивана Лосева за его сториз с пересказом сна о президенте Украины Владимире Зеленском. Лосев сообщил, что ему приснилась мобилизация, но на сборный пункт якобы ворвался президент Украины вместе с ВСУ и освободил его. А потом Лосев во сне делал селфи с Зеленским.

Через два месяца Лосева еще раз оштрафовали теперь уже за то, что он дал интервью "Дождю" и BBС, где пересказал им суть первого штрафа.

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".
В России отмечают 8 марта
Embed
В России отмечают 8 марта

No media source currently available

0:00 0:17:54 0:00

В России отмечают 8 марта

США предупреждают об угрозе терактов в Москве

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG