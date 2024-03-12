Магаданского осужденного оштрафовали за сон о "Славе в Украине"

Магаданского осужденного Анатолия Гущина признали виновным в "публичном демонстрировании нацистской символики в словесной форме". По версии обвинения, когда его выводили из помещения камерного типа, он сказал "Слава Украине".



Гущин же полностью отрицает вину. По его словам, ему приснился сон о некоем Славе и он пытался узнать где он. Заключённый уверяет, что на вопрос где Слава ему сказали, что Слава в Украине. Суд назначил Гущину штраф в одну тысячу рублей.



В России не первый раз судят за сны и их пересказ. В декабре 2022 года оштрафовали на 30 тысяч рублей 26-летнего читинца Ивана Лосева за его сториз с пересказом сна о президенте Украины Владимире Зеленском. Лосев сообщил, что ему приснилась мобилизация, но на сборный пункт якобы ворвался президент Украины вместе с ВСУ и освободил его. А потом Лосев во сне делал селфи с Зеленским.



Через два месяца Лосева еще раз оштрафовали теперь уже за то, что он дал интервью "Дождю" и BBС, где пересказал им суть первого штрафа.