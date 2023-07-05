МАГАТЭ не нашло признаков наличия взрывчатки на ЗАЭС

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), наблюдающие за состоянием Запорожской АЭС, оккупированной войсками РФ, не обнаружили признаков минирования и или наличия взрывчатых веществ на станции. Об этом сообщило агентство Reuters. Для полной уверенности, однако, МАГАТЭ запросило доступ к некоторым участкам ЗАЭС, на которых ещё не проводило проверку. Речь идет, например, о крышах реакторных блоков, где, как предупредил накануне президент Украины Владимир Зеленский, находятся подозрительные предметы.

Агентство "Интерфакс" цитирует советника главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, которые отверг заявление президента Зеленского о взрывчатке на крыше энергоблоков ЗАЭС. "Господин Зеленский совершенно бессовестно врет", - сказал Карчаа "Интерфаксу". Он подчеркнул, что "нет никаких оснований для подобного рода заявлений". Одной из причин появления такого заявления такого заявления советник главы "Росэнергоатома" назвал стремление руководства Украины дестабилизировать обстановку вокруг ЗАЭС.

Россия и Украина во вторник обменялись обвинениями в подготовке взрыва на крупнейшей в Европе Запорожской АЭС. МАГАТЭ в последнее время неоднократно предупреждало о потенциальной угрозе катастрофя в связи с боевыми действиями на территориях, прилегающих к станции.

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