МАГАТЭ проверяет последствия атак на Запорожскую АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыли на Запорожскую АЭС для осмотра места удара по шестому энергоблоку станции. Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Днём ранее руководство станции и "Росатом" заявили, что украинский беспилотник атаковал здание машинного зала энергоблока №6. По данным российской стороны, основное оборудование не пострадало, но в стене здания образовалось повреждение. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал атаку угрозой для соблюдения ключевых принципов ядерной безопасности.

31 мая назначенное Россией руководство Запорожской АЭС сообщило о новом ударе – по транспортному цеху станции. Утверждается, что уничтожены шесть автобусов и два автомобиля "Газель", пострадавших нет. На станции добавили, что транспортная инфраструктура предприятия в последние месяцы регулярно подвергается атакам.

Украина пока не комментировала сообщения по поводу удара по транспортному цеху. При этом ВСУ отвергли заявления российской стороны об атаке на шестой энергоблок, назвав их "очередной попыткой дискредитировать Украину". В украинском командовании подчеркнули, что не наносят удары по ядерным объектам и действуют в рамках международного гуманитарного права.

Запорожская АЭС находится под контролем российских войск с марта 2022 года. За время войны станция неоднократно оказывалась в зоне боевых действий, а Россия и Украина регулярно обвиняют друг друга в обстрелах объекта.