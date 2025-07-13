МАГАТЭ сообщило о "сотнях выстрелов" на Запорожской АЭС

Сотрудники миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Украине сообщили, что прошлой ночью слышали сотни выстрелов из стрелкового оружия. По словам членов миссии, большое количество выстрелов — стрельба продолжалась около часа с 22:00 по местному времени — было "необычным явлением".

Как говорится в сообщении на сайте МАГАТЭ, во время обхода территории на следующее утро было обнаружено множество гильз от стрелкового оружия, разбросанных на земле возле энергоблоков №5 и №6. Следов разрушений, таких как выбитые окна или иные повреждения, зафиксировано не было. Команда МАГАТЭ на ЗАЭС продолжает выяснять подробности инцидента.

"Подобная военная активность на или рядом с крупной атомной электростанцией совершенно недопустима", — заявил Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

Стрельба в субботу вечером произошла на фоне серии предполагаемых атак с участием дронов вблизи ЗАЭС и других ядерных объектов Украины в последние месяцы, включая сообщения об ударе несколько дней назад в городе Энергодар, где проживает большинство сотрудников крупнейшей в Европе атомной электростанции, находящейся сейчас на оккупированной Россией территории Украины.

Генеральный директор МАГАТЭ вновь выразил глубокую обеспокоенность в связи с очевидным увеличением использования беспилотников вблизи ядерных объектов с начала этого года, отметив, что такое оружие представляет собой прямую угрозу ядерной безопасности и охране.

Любая атака с использованием дронов на ядерный объект является нарушением "Семи незаменимых принципов ядерной безопасности и охраны в условиях вооружённого конфликта", а также "Пяти принципов обеспечения ядерной безопасности и охраны на ЗАЭС", представленных Генеральным директором в марте 2022 года и мае 2023 года соответственно, подчеркивается в сообщении МАГАТЭ.