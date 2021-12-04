Магнус Карлсен лидирует в матче за звание чемпиона мира по шахматам

Норвежец Магнус Карлсен в пятницу в Дубае вышел вперёд в матче за звание чемпиона мира по шахматам. Шестая партия, в которой он играл против россиянина Яна Непомнящего белыми, завершилась победой действующего чемпиона мира.

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В поединке спортсмены дошли до ограничения в 30 секунд на ход. Партия стала самой продолжительной в истории чемпионатов, она шла до 136-го хода. Предыдущий рекорд в 124 хода держался с 1978 года, когда Анатолий Карпов защищал титул перед Виктором Корчным.

До этого все пять партий были сыграны вничью. Счёт в матче теперь 3,5:2,5 в пользу норвежца. Следующую игру они сыграют в субботу. Всего шахматисты проведут 14 партий. В случае ничейного исхода матча будет сыгран тай-брейк из четырёх, шести или 10 партий с сокращённым временем на ход.

Если эти 10 партий не выявят победителя, то будет сыграна решающая игра, в которой белые имеют 5 минут, чёрные – 4, с добавлением 2 секунд после 61-го хода, а ничья засчитывается в пользу чёрных, передаёт блог "О шахматах с любовью".