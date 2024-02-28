Макконнелл решил объявить об уходе с поста лидера республиканцев в Сенате

Сенатор Митч Макконнелл планирует покинуть пост лидера республиканцев в Сенате в ноябре этого года, сообщило в среду агентство Associated Press, ссылаясь на копию подготовленного выступления полититика.



Пресс-секретарь Макконнелла Дуг Андрес перепостил на сайте X сообщение AP. Punchbowl News сообщает, что сенатор от штата Кентукки, которому на прошлой неделе исполнилось 82 года, планирует объявить о своём уходе на собрании республиканцев.



Макконнелл заявил, что планирует доработать до конца своего срока, который заканчивается в январе 2027 года, в роли рядового сенатора. Помощники сенатора сообщили, что его заявление не связано с состоянием его здоровья.



Макконнелл, несмотря на противодействие со стороны Дональда Трампа, настаивал на том, что Конгресс должен включить в пакет внешней помощи 60 миллиардов долларов для Украины. С большим трудом он добился 22 голосов республиканцев за пакет помощи. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон пока отказывается вынести этот пакет на голосование.

Макконнелл как лидер республиканцев в Сенате проголосовал за оправдание Трампа в ходе процесса об импичменте за подстрекательство к мятежу в Капитолии 6 января январе 2021 года. Однако, выступая в Сенате, заявив, что Трамп несет ответственность за беспорядки.



Ожидается, что сенаторы Джон Тун, занимающий второе место в республиканской иерархии Сената, и Джон Корнин будут бороться за пост главы республиканцев в верхней палате Конгресса. Пока неясно, какие ещё сенаторы могут включиться в гонку, отмечается в публикации "Голоса Америки".