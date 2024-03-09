Макрон бросает вызов Путину, Кэмерон давит на Шольца | Грани времени с Мумином Шакировым

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Итоги 10-й недели 2024 года Мумин Шакиров подводит с немецким политологом Андреасом Умландом, политиком Владимиром Миловым, историком Александром Штефановым, кинопродюсером Александром Роднянским и исполнительным директором движения «Русь сидящая» Ольгой Романовой