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Макрон бросает вызов Путину, Кэмерон давит на Шольца | Грани времени с Мумином Шакировым

Макрон бросает вызов Путину, Кэмерон давит на Шольца | Грани времени с Мумином Шакировым
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Макрон бросает вызов Путину, Кэмерон давит на Шольца | Грани времени с Мумином Шакировым

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Итоги недели подводит Мумин Шакиров. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И(ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ШАКИРОВЫМ МУМИНОМ ШАКИРОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ШАКИРОВА МУМИНА ШАКИРОВИЧА. 18+

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Итоги 10-й недели 2024 года Мумин Шакиров подводит с немецким политологом Андреасом Умландом, политиком Владимиром Миловым, историком Александром Штефановым, кинопродюсером Александром Роднянским и исполнительным директором движения «Русь сидящая» Ольгой Романовой

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