Макрон: "Если Россия выиграет войну, доверие к Европе упадёт до нуля"

Эммануэль Макрон в четверг, 14 марта, дал интервью телеканалам TF1 и France 2, в котором объяснился перед французами в связи со своим недавним предположением о перспективе направления в Украину военнослужащих западных стран.

"У нас есть цель: Россия не может и не должна выиграть эту войну. В течение двух лет мы помогали Украине. Если дела будут ухудшаться, ответственность за это ляжет на Россию", сказал президент Макрон.

В Украине разворачивается война, имеющая экзистенциальное значение для нашей Европы и для Франции". Мы не воюем с Россией. Но мы должны ясно заявить: "Нельзя допустить чтобы Россия победила".

"Начало 2024 года должно означать для нас новое начало", сказал Макрон. По его мнению, надо продолжить помогать Украине. Надо создать коалицию для поставки ракет, боеприпасов. Макрон напомнил о выводах сделанных 26 февраля на международной конференции по оказанию помощи Украине. Если Россия победит, жизнь французов изменится. В Европе больше не будет безопасности.

Президент Макрон далее напомнил, что Франция страдает от последствий изменений цен на газ, цен на зерно и от последовавших разрывов экономических цепочек. По словам французского лидера, если Россия выиграет войну, доверие к Европе упадёт до "нуля".

Говоря об угрозах со стороны президента России Владимира Путина, Макрон подчеркнул, что ядерное оружие не было "оружием угрозы", оно являлось инструментом безопасности. "Наш ядерный потенциал даёт нам безопасность", подчеркнул президент Франции.

Далее Макрон обратился к теме возможного продолжения диалога с Путиным. Президент Франции высказал надежду, что настанет день, когда обе страны должны будут вновь обсудить двусторонние отношения, кто бы ни являлся президентом.