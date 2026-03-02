Макрон: Франция увеличит число ядерных боеголовок

Франция на фоне стратегической нестабильности в мире увеличит свой ядерный арсенал, а также расширит сотрудничество в сфере ядерного сдерживания с другими европейскими странами, включая Германию. Об этом в понедельник заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Причиной этого решения он назвал войну России против Украины, рост военной мощи Китая и изменение приоритетов оборонной политики США.

О возможности - на фоне изменения внешней политики США - распространения французского "ядерного зонтика" на другие страны ЕС сообщалось и ранее, Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц в понедельник подтвердили создание совместной рабочей группы по ядерному вопросу. По словам Мерца, уже до конца года будут предприняты конкретные шаги, включая участие Германии во французских ядерных учениях.

По словам Макрона, последние события в мире показывают, что растёт вероятность конфликтов, в которых может быть задействовано ядерное оружие.

Французский президент назвал видоизменённую ядерную доктрину Парижа "продвинутым сдерживанием". Он отметил, что не только Германия, но и Нидерланды, Бельгия, Дания, Польша проявили интерес к сотрудничеству с Францией в ядерной сфере. Он также не исключил возможности при определённых обстоятельствах размещения французского ядерного оружия в других странах, подчеркнув при этом, что приказ о его использовании сможет отдавать только президент Франции.



Также, по словам Макрона, Франция нарастит число своих ядерных боеголовок и не будет официально сообщать, до какого размера. Сейчас, по официальным данным, у Франции чуть менее 300 боеголовок.

На прошлой неделе представители российских властей обвинили Францию и Великобританию в стремлении передать Украине компоненты для производства ядерного оружия. Все три страны отвергли эти утверждения. В своём выступлении 2 марта Макрон не упомянул о возможном сотрудничестве с Украиной в ядерной сфере.



