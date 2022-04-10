Макрон и Ле Пен выходят во второй тур выборов президента Франции

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон и представитель крайне правого "Национального объединения" Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов.

Таковы данные экзит-полов, опубликованные после закрытия избирательных участков на первом туре выборов 10 апреля.

Всего опубликованы результаты четырёх опросов. Согласно им, Макрон набирает от 28 до 29,5 процентов голосов, Ле Пен от 23 до 24,5.

На третьем месте крайне левый кандидат Жан-Люк Меланшон с результатом около 20 процентов. Наблюдатели отмечают, что от его позиции перед вторым туром многое будет зависеть.

Четвёртое место у национал-популиста Эрика Земмура, он, как и ожидалось, поддержал Ле Пен. Провалились кандидаты от "системных" партий - правоцентристских Республиканцев и социалистов. Валери Пекресс и Анн Идальго заявили о том, что поддерживают Макрона, чтобы не допустить "экстремистов" к власти.

Результаты выборов во многом напоминают результаты голосования 5 лет назад, когда во второй тур тоже вышли Макрон и Ле Пен. Тогда будущий президент одержал во втором туре уверенную победу. Сейчас, по прогнозам социологов, борьба будет более упорной.