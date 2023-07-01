Макрон из-за беспорядков отменил государственный визит в Германию

Президент Франции Эммануэль Макрон из-за беспорядков в его стране, начавшихся после убийства полицейским 17-летнего подростка, отменил государствнный визит в Германию, который был запланирован на 2-4 июля. Он должен был стать первым визитом такого уровня французского президента в ФРГ за последние 23 года. Лидеры Франции и Германии регулярно общаются и ездят друг к другу, однако речь идёт о рабочих визитах.

В сообщении Елисейского дворца говорится, что Макрон 1 июля поговорил по телефону с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. "Учитывая внутреннюю ситуацию, президент республики сообщил, что хотел бы иметь возможность остаться во Франции в течение следующих нескольких дней. Поэтому оба президента договорились перенести визит в Германию на более поздний срок", — сказано в сообщении.

Ожидается, что ночь на 2 июля станет пятой ночью беспорядков. В предыдущую ночь полиция задержала, по уточнённым данным, более 1300 человек по всей стране. Всего за последние несколько дней были задержаны уже 2500 человек, главным образом представителей молодёжи. При этом власти не стали вводить в стране чрезвычайное положение.

В субботу в Нантере под Парижем прошли похороны 17-летнего подростка алжирского и марокканского происхождения по имени Нахель. Его убийство полицейским попало на видео, став причиной для новых обвинений в адрес французской полиции в насилии и расизме. На похороны пришли сотни людей, они прошли в спокойной обстановке, без присутствия полиции.

Всего на борьбу с беспорядками было направлено 45 тысяч полицейских, в том числе спецназ. Всего ранения и травмы в столкновениях с протестующими получили уже более 200 полицейских. За время беспорядков были повреждены сотни зданий, сожжены тысячи автомобилей, были разгромлены магазины и полицейские участки.

38-летний полицейский, выстреливший в Нахеля, арестован. Ведётся расследование по делу о преднамеренном убийстве. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство "необъяснимым и непростительным". Он призвал прекратить насилие и проявить спокойствие, "чтобы справедливость могла победить". Власти также призывают родителей не давать несовершеннолетним участвовать в беспорядках.