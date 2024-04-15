Макрон надеется на "олимпийское перемирие" в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французскому каналу BFM, приуроченному к 100 дням, остающимся до открытия Олимпийских игр в Париже, сказал, что по-прежнему надеется на установление так называемого олимпийского перемирия в дни проведения игр, с 26 июля по 11 августа.

По словам Макрона, во время игр должно быть объявлено перемирие в войне в Украине, а также в других крупномасштабных конфликтах, в частности в секторе Газа и Судане. По словам Макрона, он стремится "привлечь многих партнёров" для достижения этой цели, среди них он упомянул председателя КНР Си Цзиньпина.

Макрон также пообещал обеспечить безопасность Игр перед лицом террористической угрозы. "Если есть место, где ваш сын будет в безопасности, то оно будет на Олимпиаде" — сказал Эммануэль Макрон, отвечая на один из вопросов. После теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" Макрон отмечал, что признанная террористической группировка "Вилаят Хорасан" (афганское отделение "ИГ") готовила теракты также во Франции.

Макрон поддержал решение Международного олимпийского комитета по вопросу о российских и белорусских атлетах. В связи с агрессией России против Украины они могут участвовать в Играх только в нейтральном качестве. Макрон назвал решение МОК "соразмерным и справедливым", призвав при этом с уважением относиться к спортсменам из России и Беларуси, которые всё же приедут на Игры. "Россия не приглашена, её лидер не может быть приглашен, но спортсмены без гимна, без флагов будут участвовать в состязаниях", — отметил президент. Ряд российских чиновников и общественных деятелей выступал с критикой спортсменов, которые согласились участвовать в Играх в нейтральном статусе, но формально российские власти не заявляли о бойкоте Игр.

Макрон также не согласился с тем, что к спортсменам Израиля в связи с войной в секторе Газа должны быть применены те же санкции, что и по отношению к россиянам, отметив, что с методами ведения Израилем боевых действий можно не соглашаться, но Израиль не выступает в роли агрессора, а отвечает на нападение.