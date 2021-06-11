Макрон объявил о сокращении французских войск в Мали

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил 10 июня о намерении существенно изменить статус французского военного контингента в регионе Сахеля, в Мали и соседних странах. На пресс-конференции в четверг, в канун открытия саммита большой семёрки, заявил, что численность французских войск будет сокращена, а операция "Бархан", самая крупная из нынешних зарубежных военных операций Франции" будет завершена.
В Париже рассчитывают на то, что борьбу террористическими группировками в Мали продолжат региональные союзники при поддержке Евросоюза.
"Форма нашего присутствия" в Мали "больше не соответствует реальности боевых действий", — заявил президент Макрон. Как отмечает французская редакция RFI, это не означает, что Франция уходит из региона, она лишь будет сокращать там свое военное присутствие
По словам Макрона в Мали останется несколько сот французских солдат вместо 5 тысяч, находящихся там в настоящее время.
- Французские войска были введены в Мали в 2013 году президентом Франсуа Олландом для освобождения севера страны от захвативших его группировок и стремящихся овладеть столице Мали городом Бамако. С июля 2014 года французское военное присутствие сохранилось для проведения антитеррористической операции в Мали, Чаде, Буркина-Фасо, Мавритании и Нигере. В этих операциях погибло более 50 французских военных.
- Регион Сахель простирается широкой полосой на тысячи километров с запада на восток Африканского континента, от Атлантического океана до Красного моря. Это тропический саванный регион между Сахарой на севере и более плодородными землями на юге. К региону Сахель относятся десять государств с населением примерно 300 миллионов человек.
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