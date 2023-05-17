Макрон объявил о создании "реестра ущерба" от агрессии РФ против Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите Совета Европы в Рейкьявике объявил о создании международного "реестра ущерба", нанесенного Украине с начала полномасштабного военного вторжения России. Об этом сообщает агентство AFP.



В реестр планируется вносить информацию об ущербе и требования о компенсации. По мнению Макрона, собранные документы помогут привлечь Москву к финансовой и уголовной ответственности.

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что международная база данных внесёт ясность в этот вопрос и позволит странам Совета Европы совместно фиксировать ущерб, причиненный Россией, чтобы создать "необходимую основу для восстановления Украины".

Список будет доступен украинским властям, в том числе государственным или контролируемым государством предприятиям.

В конце апреля замглавы Комитета национальной безопасности, обороны и разведки Украины Юрий Аристов сообщил, что российское вторжение нанесло стране ущерб на сумму в 144 миллиарда долларов. По его словам, это "прямые и задокументированные материальные потери". За время войны в Украине разрушено 37% жилых зданий, четверть объектов инфраструктуры, почти 8% активов предприятий и около 6% образовательных учреждений, земельных ресурсов и объектов энергетики,добавил Аристов.

По оценкам главы Еврокомиссии, ущерб, нанесенный Украине, оценивается в 600 миллиардов евро. По данным президента Украины Владимира Зеленского, восстановление страны будет стоить более одного триллиона долларов.

Четвертый саммит лидеров 46 государств-членов Совета Европы (СЕ) открылся 16 мая в столице Исландии Рейкъявике. Главная цель встречи - обсуждение ситуации, сложившейся в Европе в результате российской агрессии против Украины.