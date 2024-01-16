Макрон пообещал французскому среднему классу уменьшить налоги

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник объявил о широком спектре реформаторских мер - от упорядочения детского времени на просмотр видеоматериалов до повышения выплат родителям по уходу за ребенком. По оценкам многих СМИ, президент Франции явно пытается оживить свой имидж в преддверии второго президентского мандата, когда падает его популярность в связи невыполнением предыдущих обещаний.

Темой большой пресс-конференции Макрона в Париже 16 января стали ежедневные заботы избирателей, включая школьное образование и рост цен на повседневные товары и услуги. Агентство Reuters видит в этом попытку перевернуть прошлогоднюю страницу острой полемики вокруг пенсионной реформы и изменений в иммиграционных законах.

"Франция станет ещё сильнее, если мы проявим растущее единство", сказал президент и выразил уверенность, что у французов есть все основания для уверенности в успехе.

Недовольство населения ростом стоимости жизни и проведением в прошлом году непопулярных реформ серьёзно повлияли на рейтинг Макрона и его шансы на предстоящих в июне выборах в Европейский парламент. В европейских выборах партия Макрона уступает крайне-правой партии Марин Ле Пен "Национальное объединение".

Выступая перед журналистами в Париже, Макрон подтвердил планы сократить налоги для граждан среднего класса и заявил, что цены на электроэнергию останутся "существенно ниже" уровня, существующего в некоторых соседних странах.