Макрон прибыл в Сирию с первым за 17 лет визитом президента Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Дамаск с официальным визитом, сообщает сирийское государственное агентство SANA. Это первый визит французского лидера в Сирию с 2009 года. Тогда страну посещал Николя Саркози.

В ходе визита французский президент проведёт переговоры с фактическим лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа.

По данным канцелярии сирийского лидера, стороны обсудят двусторонние отношения, вопросы региональной безопасности и другие темы, представляющие взаимный интерес.

Как ранее сообщало Reuters, Макрона сопровождает делегация французских предпринимателей и инвесторов, которые намерены обсудить перспективы экономического сотрудничества с Сирией.

В прошлом году аш-Шараа по приглашению Макрона посетил Париж. Это был его первый официальный визит в Евросоюз. Тогда лидеры заявили о намерении развивать двусторонние отношения и подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Сирии.

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