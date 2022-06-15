Макрон: Украине нужно будет вести переговоры с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон, высказывания которого в последнее время вызывали недовольство в Киеве, в среду вновь заявил, что "в какой-то момент" президенту Украины и другим представителям этой страны придётся вести переговоры с Россией о мире.

Макрон заявил об этом, выступая перед французскими военнослужащими в Румынии. Они были размещены там для укрепления восточного фланга НАТО перед лицом российской угрозы.

"Мы, европейцы, тоже будем за столом переговоров" - сказал Макрон, отметив, что страны ЕС помогают Украине в отражении агрессии.

Резкую критику, в том числе в странах ЕС, вызвали раньше слова Макрона о том, что нельзя "унижать" Россию. Французский президент фактически повторил свою мысль, сказав, что Россия тоже часть европейского континента.

Макрон в ходе своего визита посетит также Молдову. Ряд СМИ ранее сообщал, что 16 июня он - вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьером Италии Марио Драги - должен прибыть в Киев. Макрон это не подтверждал и не опровергал, официально о визите по-прежнему не объявлено.

В последнее время в ЕС идут дискуссии как о возможности предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, так и о дальнейшей поддержке Киева в противостоянии с Россией. Представители украинских властей всё чаще критикуют Германию и Францию, заявляя, что они хотят договориться с Россией за счёт украинских интересов. В данный момент Киев отвергает перемирие с Россией, если она не выведет войска как минимум на линию до начала вторжения 24 февраля.