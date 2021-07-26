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Макрон во время визита на Маркизские острова получил новое имя

Церемония по поводу визита Эммануэля Макрона на Маркизские острова

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита на Маркизские острова по местной традиции получил новое имя – Те Ака Ики Тааоа. В переводе оно означает "великий лидер, который шагает вперёд и пойдёт далеко".

Французские СМИ передают, что в представлении в честь официального визита Макрона на острове Хива-Оа участвовали 600 танцоров и музыкантов в традиционных одеждах. Кроме того, французский лидер посетил на острове могилы художника Поля Гогена и поэта Жака Бреля.

Поездка Макрона на Маркизские острова – первый визит главы Франции за всю историю Пятой республики.

Маркизские острова находятся в центральной части Тихого океана. Там проживают восемь тысяч человек. В 1960-1970-х годах Франция проводила в регионе ядерные испытания. Журналисты-расследователи утверждают, что почти всё местное население подверглось воздействию радиации, но компенсации получили лишь несколько десятков человек.

Перед визитом Макрона на острова, местные активисты отмечали, что Парижу следует признать формой колонизации и преступлениями действия Франции, связанные с ядерными испытаниями.

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