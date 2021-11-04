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Макрон вручил Меркель высшую награду Франции

Церемония награждения Ангелы Меркель орденом Почётного легиона, Франция, 3 ноября 2021 года

Президент Франции Эммануэль Макрон наградил канцлера Германии Ангелу Меркель орденом Почётного легиона.

На церемонии вручения ордена Макрон отметил, что Меркель, несмотря на потрясения, содействовала сохранению европейского единства.

Орден Почётного легиона – высшая награда Франции. Он учреждён в 1802 году Наполеоном Бонапартом. Награды удостаиваются военные и гражданские лица за выдающиеся заслуги перед страной. Орден можно вручать и иностранцам.

В конце сентября в Германии прошли выборы. Впервые за 16 лет Меркель не участвует в формировании правительства. Ещё до выборов канцлер сообщила, что намерена покинуть свой пост.

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