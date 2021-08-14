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Грани времени

Максакова: "Я упала на колени перед Зюгановым, чтобы спасти мужа". Эфир в 19:05

Максакова, Денис Вороненков, Геннадий Зюганов. Коллаж

Мария Максакова – в интервью автору и ведущему программы "Грани времени" Мумину Шакирову

Оперная певица Мария Максакова выпустила книгу под названием "Ария Марии". Откровения экс-солистки Мариинского театра о себе и о и ее покойном муже Денисе Вороненкове записал арт-критик Константин Дорошенко. С беллетризованной биографией Максаковой ознакомился автор и ведущий программы "Грани времени" Мумин Шакиров и взял интервью у артистки, специально приехав к ней в Одессу.

Мария Максакова не выглядит убитой горем вдовой и готова продолжать свою профессиональную карьеру на сцене. Она надеется, что убийцы ее мужа предстанут перед судом, а дети, отобранные ее бывшим гражданским мужем Владимиром Тюриным, вернутся к ней. Экс-депутат Госдумы Максакова не жалеет, что была членом "Единой России" и убеждена, что политическую карьеру она завершила не по своей воле.

Видеоверсия программы

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