Максим Галкин и Алла Пугачева остаются в Израиле

Телеведущий Максим Галкин рассказал, что они вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми остаются в Израиле несмотря на боевые действия в стране. Шоумен опубликовал видео, в котором опроверг слухи о том, что он с семьёй "бежал" из Израиля после нападения ХАМАСа.

Галкин отметил, что Израиль был их "осознанным выбором", когда они вместе с семьей уехали из России после того, как российские войска вторглись на территорию Украины.

"Мы уже много лет граждане Европейского союза, можем в любой момент жить в одной из 27 прекрасных стран, без проблем, хоть завтра. Но мы выбрали Израиль, потому что мы выбрали эту страну, здесь нам с Аллой спокойно", - пояснил Галкин.

Телеведущий напомнил, что он - еврей по матери и хочет поддержать израильский народ "в эту действительно тяжелую, трудную минуту".

"Мы гордимся тем, что теперь имеем отношение к такой сплоченной нации, государству, где патриотизм понятие не дутое, не искусственное, не навязанное сверху. Оно идет из глубины сердец миллионов израильтян", - сказал артист, добавив, что будет сдавать кровь для раненных израильтян.

Максим Галкин и Алла Пугачева с сыном и младшей дочерью живут в Кесарии, городе в 50 км от Тель-Авива.