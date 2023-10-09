Максим Галкин и Алла Пугачева остаются в Израиле

Телеведущий Максим Галкин рассказал, что они вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми остаются в Израиле несмотря на боевые действия в стране. Шоумен опубликовал видео, в котором опроверг слухи о том, что он с семьёй "бежал" из Израиля после нападения ХАМАСа.
Галкин отметил, что Израиль был их "осознанным выбором", когда они вместе с семьей уехали из России после того, как российские войска вторглись на территорию Украины.
"Мы уже много лет граждане Европейского союза, можем в любой момент жить в одной из 27 прекрасных стран, без проблем, хоть завтра. Но мы выбрали Израиль, потому что мы выбрали эту страну, здесь нам с Аллой спокойно", - пояснил Галкин.
Телеведущий напомнил, что он - еврей по матери и хочет поддержать израильский народ "в эту действительно тяжелую, трудную минуту".
"Мы гордимся тем, что теперь имеем отношение к такой сплоченной нации, государству, где патриотизм понятие не дутое, не искусственное, не навязанное сверху. Оно идет из глубины сердец миллионов израильтян", - сказал артист, добавив, что будет сдавать кровь для раненных израильтян.
Максим Галкин и Алла Пугачева с сыном и младшей дочерью живут в Кесарии, городе в 50 км от Тель-Авива.
- После начала российского вторжения в Украину Максим Галкин подверг критике действия российских властей. Из-за этого его концерты начали демонстративно отменять или срывать, а сам он уехал из России и стал давать концерты в поддержку Украины. В сентябре 2022 года Минюст признал его "иностранным агентом". В ответ на это Пугачева попросила ведомство, чтобы и её включили в реестр "иноагентов".
- Группировка ХАМАС напала на Израиль 7 октября. По Израилю выпустили несколько тысяч ракет. Вооружённые боевики прорвались в приграничные районы, убили более 700 человек, взяли пленных и заложников. Ранения получили более двух c половиной тысяч.