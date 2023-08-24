Максим Кац заочно приговорён к 8 годам колонии по делу о "фейках"

Суд в Москве заочно приговорил оппозиционера Максима Каца к 8 годам колонии по делу о распространении так называемых фейков о российской армии. Об этом сообщает корреспондент "Медиазоны" из зала суда.

Накануне гособвинение просило назначить ему 10 лет колонии и запретить в течение 5 лет администрировать сайты.

Уголовное дело связано с опубликованным Кацем 3 апреля прошлого года видео об убийствах мирных жителей в украинском городе Буча. В видео - одном из первых о событиях в Буче, где во время российской оккупации погибли сотни жителей - ответственность за убийства возлагается на российских военнослужащих. Кац, который находится за границей, не отрицал, что опубликовал этот ролик, но вину не признал.

Адвокат Каца говорил в суде, что свою версию событий в Буче Минобороны России обнародовало уже после того, как оппозиционер выложил ролик. Защитник также цитировал отрывки из докладов международных комиссий о действиях российских солдат в Буче.

Максим Кац, владелец популярного ютуб-канала, ранее был заочно арестован российским судом. Он живёт за границей.