Максима Виторгана заменили на дипфейк в сериале "Контакт"

Во втором сезоне российского сериала "Контакт" лицо актёра Максима Виторгана заменили на дипфейк (изображение, сгенерированное нейросетями), а его имя вырезали из титров. Внимание на это обратил телеграм-канал "Российское кино в топе".

На опубликованном скриншоте видно, что лицо Виторгана было изменено, но в нем угадываются черты артиста.

Виторган иронично назвал произошедшее большой "художественной и идеологической победой".

По его словам, до него доходили слухи, что перед создателями сериала была поставлена задача "вырезать его оттуда насовсем", но это оказалось проблематично, так как у него достаточно большая и сюжетообразующая роль. "Но! Мы не привыкли отступать и экономить деньги "Газпрома"", - написал Виторган в инстаграме.

Сериал "Контакт" выходит на платформе Premier, принадлежащей "Газпром-Медиа".

24 февраля 2022 года Виторган осудил российское военное вторжение в Украину, назвав его позором.

Ранее вырезанными из сериалов оказывались и другие артисты, которые выступили против войны в Украине. Ивана Урганта и Максима Галкина вырезали из фильма "Эдуард Суровый. Слезы Брайтона", а Марию Машкову из российского сериала "Операция "Престол" на канале "Россия", в котором она сыграла главную роль. В феврале из сериала "Мажор" вырезали 40-секундный эпизод с украинской певицей Верой Брежневой. В том же месяце зрители заметили, что из повтора сериала "Домашний арест" на ТНТ, сценаристом и продюсером которого выступил Семён Слепаков (признан иноагентом), исчезла исполненная им песня "Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым".