Мали, Буркина-Фасо и Нигер заключили оборонный пакт

Руководители военных хунт трёх государств северо-запада Африки - Мали, Буркина-Фасо и Нигера - в субботу подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Об этом сообщает агентство France Presse. Сообщается, что церемония прошла в столице Мали Бамако.

Согласно документу, три африканские страны организуют Альянс государств Сахеля с целью "создать архитектуру коллективной обороны и сотрудничества". Представители властей Мали сообщили также, что в документе речь идёт и о сотрудничестве в сфере экономики.

Во всех трёх странах, в прошлом бывших колониями Франции, в последние годы произошли военные перевороты. К власти пришли антифранцузские силы. Военные хунты Буркина-Фасо и Мали прямо ориентируются на сотрудничество с Москвой. В этих странах были размещены наёмники российской ЧВК "Вагнер".

Переворот в Нигере произошёл в июле. На него резко негативно отреагировали соседи Нигера по западной Африке. Организация ЭКОВАС, объединяющая более 10 стран, заявила, что не исключает интервенции в Нигер для восстановления законного правительства. Мали и Буркина-Фасо, в свою очередь, поддержали путчистов. Теперь они оформили свой союз формально.

О размещении в Нигере отрядов ЧВК "Вагнер" или других связанных с Россией сил пока не сообщалось. Однако известно, что в начале сентября Буркина-Фасо посетила делегация Минобороны России во главе с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым. Она провела переговоры с представителями всех трёх стран, Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Обсуждалось, как утверждается, военно-техническое сотрудничество.

Страны Запада опасаются укрепления позиций Москвы в африканском регионе Сахель, отмечая, что оно может подорвать стабильность всего континента.

При этом France Presse отмечают, что все три подписавшие пакт государства сталкиваются с вооружённым присутствием отрядов радикальных исламистов, связанных с террористичскими организациями - "Аль-Каидой" или "Исламским государством". В подписанном пакте также говорится, что борьба с терроризмом является главным приоритетом для трёх стран.