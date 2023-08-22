Маляр: украинские военные с боем вошли в посёлок Работино

Украинские военные с боем вошли в посёлок Работино в Запорожской области. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Воины 47-й бригады организовали эвакуацию местных жителей на БМП "Брэдли", утверждает она. Бои продолжаются, российские военные непрерывно обстреливают Работино из артиллерии, написала Маляр в телеграме и опубликовала фото.

Минобороны России не комментировало заявление Маляр.

Ранее были геолоцированы видео, согласно которым военнослужащие ВСУ действительно находятся в центре села Работино. О том, что российские войска контролируют только южную окраину села писали и российские провоенные блогеры.

Посёлок Работино находится на первой линии обороны российских войск в направлении на Токмак и далее на Мелитополь. Бои на подступах к нему велись с начала украинского наступления в июне. В последние дни сообщалось о прорыве украинских военных в само Работино. Достоверно известно, что украинским военным удалось прорваться через минные поля и закрепиться на северо-восточной окраине Работино. Накануне министерство обороны Украины сообщило об успехах ВСУ юго-восточнее Работино.

Независимо подтвердить эти сообщения в условиях активных боевых действий невозможно.