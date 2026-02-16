"Мама, прости!" Как РФ вербует в тюрьмах женщин из Центральной Азии на войну

Тысячи выходцев из Центральной Азии, по неофициальным подсчетам, вступили в ряды российской армии и отправились на войну в Украину, многих принуждали или заманивали обещаниями высокооплачиваемой работы. Среди них есть и женщины, но их точное число неизвестно, пишет Азаттык.Азия.

Дилбар уже несколько месяцев находится в следственном изоляторе в российском Омске. По ее словам, сотрудники тюрьмы избивали ее, пытали электрошокером и угрожали.

Ожидавшей суда по обвинению в контрабанде наркотиков 18-летней мигрантке из Кыргызстана предложили выбор: отправиться за решетку на срок до 15 лет или отправиться на войну в Украину.

В России проживают миллионы трудовых мигрантов из региона. Считается, что на войне в Украине в составе российских войск в конфликте участвую тысячи мужчин из Центральной Азии. Некоторых привлекли обещаниями высоких заработков. Других, в основном осужденных и задержанных, вступить в российскую армию вынудили или заставили. Контракты подписывают и женщины.

"Если мне дадут большой срок, я пойду на войну"

Дилбар Имя изменено в целях безопасности вскоре тоже может оказаться среди них.

Там мне будут платить, и через год я буду свободна

"Мама, прости меня, — написала Дилбар в недавнем письме. — Если мне дадут большой срок, я пойду на войну. Там мне будут платить, и через год я буду свободна".

Дилбар задержали в октябре, спустя год после ее переезда в Россию из кыргызского города Ош. Она гуляла с друзьями в Омске, когда ее арестовали по обвинениям, связанным с наркоторговлей, которые она отрицает. Правозащитники утверждают, что мигрантов из Центральной Азии, в том числе женщин, часто задерживают под подобными сфабрикованными предлогами.

По словам сестры Дилбар, которая тоже попросила не называть ее имя из соображений безопасности, девушке предложили служить поваром в российской армии в Украине и пообещали выплату в 2 млн рублей (около $26 000) за один год службы.

После завершения годового контракта сотрудники тюрьмы пообещали освободить ее, добавила женщина.

Сестра Дилбар приехала из Кыргызстана в Омск, чтобы присутствовать на судебных заседаниях. Она рассказала, что уговаривала сестру не соглашаться на предложение вступить в российскую армию.

"Мы часто слышим, что люди, уехавшие в Украину, не возвращаются живыми", — сказала она.

По ее словам, их отец, также трудовой мигрант в России, отправился на войну в 2023-м и сейчас числится пропавшим без вести.

"Опасаясь отправки на войну, пытались покончить с собой"

Россия привлекла десятки тысяч заключенных для участия в боевых действиях в Украине в обмен на сокращение сроков наказания. Эта мера направлена на восполнение потерь личного состава и на то, чтобы избежать новой волны мобилизации.

Считается, что среди завербованных сотни женщин — как гражданок России, так и иностранок. Некоторые направляются на военные должности, другие работают поварами, уборщицами, медсестрами и фельдшерами.

Российские власти пытались завербовать и Гульбарчин — женщину из Кыргызстана, отбывающую 12-летний срок в городе Владимир недалеко от Москвы.

Гульбарчин Имя изменено написала семье в конце 2023 года, что тюремная администрация составила список потенциальных кандидатов для отправки на войну.

"Всех с большими сроками включили", — написала она, добавив, что отказалась подписывать согласие.

Правозащитная организация "Эзгулик" из Узбекистана сообщила, что получила письма от родственников десятков узбекских женщин, находящихся в заключении в России, которые обвиняют тюремные власти в попытках завербовать их для войны в Украине.

Заключенным по 10 дней не давали еду, чтобы они "сломались"

Среди них — Умида, чей сын находится в российской тюрьме. Она рассказала, что узнала от родных других заключенных, какими методами администрация добивается согласия женщин.

"Заключенным по 10 дней не давали еду, чтобы они "сломались" и согласились поехать, — говорит Умида. — Некоторые девушки, опасаясь отправки на войну, пытались покончить с собой".

"Есть те, кто воюет на передовой"

Российские власти отрицают принудительную вербовку женщин для боевых ролей, называя их службу добровольной. По официальным данным, более 37 500 женщин служат в Вооруженных силах России, а около 270 000 работают на гражданских должностях в армии.

Министерство обороны России не публиковало данных о том, сколько женщин, особенно иностранных гражданок, были направлены на передовую.

Кыргызский иммиграционный юрист Мирлан Токтобеков сообщил, что большинство женщин из Центральной Азии работают на вспомогательных должностях, хотя некоторые все же оказываются в боевых подразделениях.

"Есть женщины, которые работают в бригадах по ремонту военной техники. И есть те, кто воюет на передовой. Их участие значительно меньше по сравнению с мужчинами, но оно существует", — говорит он.

Они думают, что будут работать медсестрами

Известная российская правозащитница Ольга Романова, защищающая права заключенных, заявила, что женщин в заключении часто вводят в заблуждение.

"В женских колониях нет интернета, — говорит Романова. — Они знают только то, что показывают по телевизору. Они думают, что будут работать медсестрами. Они не понимают, куда на самом деле отправляются".