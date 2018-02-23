Полу Манафорту предъявлены новые обвинения

Специальный прокурор Роберт Мюллер, расследующий российское вмешательство в американские президентские выборы, предъявил в четверг новые обвинения Полу Манафорту и его бизнес-партнеру Ричарду Гейтсу.

Пол Манафорт, в прошлом глава избирательного штаба Дональда Трампа и политический консультант бывшего президента Украины Виктора Януковича обвиняется в совершении целого ряда финансовых преступлений, связанных с его работой на Украине. Согласно обвинению, Манафорт скрыл от американской налоговой инспекции почти 14 миллионов долларов доходов, заработанных с 2006 года в качестве консультанта на Украине и скрытых на офшорных счетах. Его обвиняют в мошенничестве, связанном с недвижимостью. Пол Манафорт, как утверждается, вводил в заблуждение кредиторов, предоставляя фальшивые данные о своих доходах. Купив квартиру в Нью-Йорке за почти 3 миллиона долларов, он сдавал ее внаем, не декларируя доходов.

Эти обвинения не касаются периода деятельности Манафорта и Гейтса в качестве сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа, однако, по мнению экспертов, с помощью новых обвинений Роберт Мюллер может пытаться заставить Пола Манафорта пойти на сотрудничество с прокуратурой в вопросах, касающихся российского расследования.

Представитель Манафорта заявил, что он отвергает обвинения и уверен в том, что он будет оправдан судом.