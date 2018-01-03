Пол Манафорт вчинил иск спецпрокурору и минюсту США

Пол Манафорт, занимавший некоторое время пост главы предвыборного штаба Дональда Трампа, в среду вчинил иск специальному прокурору Роберту Мюллеру и министерству юстиции, утверждая, что предъявленные ему прокуратурой обвинения не имеют отношения к вмешательству России в американскую президентскую кампанию. Он считает незаконными действия специального прокурора, предъявившего ему обвинения в отмывании денег по эпизодам, связанным с его лоббистской деятельностью задолго до президентских выборов 2016 года.

Специальный прокурор Роберт Мюллер и группа следователей ФБР, расследующие связи людей из окружения кандидата Трампа с российскими представителями, получили от заместителя генерального прокурора санкцию расследовать действия, которые могут вскрыться во время расследования и иметь даже отдаленное отношение к непосредственному вмешательству Кремля в американские выборы. Одно из обвинений, уже предъявленных Полу Манафорту, касается его деятельности в роли консультанта бывшего президента Украины Виктора Януковича и Партии регионов. Манафорт считает это обвинение незаконным.

В результате расследования, проводимого специальным прокурором, четырем бывшим сотрудникам предвыборного штаба Дональда Трампа предъявлены различные обвинения, хотя никто из них не обвиняется в сговоре или сотрудничестве с российскими представителями.