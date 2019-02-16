Мюллер призывает приговорить Манафорта к 25 годам тюрьмы

Пол Манафорт, бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа, в прошлом многолетний советник Виктора Януковича заслуживает длительного срока заключения за совершенные им финансовые преступления, заявил в пятницу специальный прокурор Роберт Мюллер, расследующий российское вмешательство в президентские выборы США 2016 года.

Специальный прокурор считает, что Манафорт должен провести в заключении от девятнадцати с половиной до двадцати четырех с половиной лет. В августе прошлого года суд присяжных признал Пола Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения, среди которых банковское и налоговое мошенничество, связанное с деньгами, заработанными за услуги, оказанные им украинским политикам.

"В течение более чем десяти лет Манафорт действовал, будто он выше закона и лишил федеральные власти и различные финансовые институты миллионов долларов", - говорится в документе, подготовленном Робертом Мюллером.

Полу Манафорту также придется выплатить федеральным властям около 55 миллионов долларов в качестве штрафа и реституции. Приговор Полу Манафорту должен быть вынесен в ближайшее время.

Он также должен был приговорен по делу о деятельности в США в качестве незарегистрированного иностранного агента и отмывание денег. Эти обвинения, по которым он себя признал виновным, также связаны с его работой на Украине.

Ни одно из обвинений против Манафорта не касается российского вмешательства в американский избирательный процесс.