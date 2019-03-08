Пол Манафорт приговорен к 47 месяцам тюрьмы

Федеральный суд в Вирджинии приговорил Пола Манафорта к 47 месяцам лишения свободы за мошеннические банковско-финансовые операции, связанные в основном с его многолетней работой в качестве политического консультанта на Украине

С мая по август 2016 года Манафорт возглавлял предвыборный штаб кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.

Суд согласился с обвинением, что Манафорт безусловно повинен в "тяжелых правонарушениях", в которых он, "к удивлению, не раскаялся", но счел срок от 19 с половиной до 24 лет, о котором просили прокуроры, "чрезмерным и необоснованным" в свете того, что у Манафорта прежде не было никаких неприятностей с законом. На Манафорта также наложены разнообразные штрафы на общую сумму 74 миллиона долларов.

Преследование Манафорта было начато спецпрокурором Мюллером в контексте расследования предполагаемого сговора людей из окружения Дональда Трампа с Кремлем. Адвокаты Манафорта настаивали на сравнительно мягком приговоре на тот основании, что ни одно из преступлений, в которых он был уличен, не имеют отношения к так называемому российскому расследованию Мюллера.

В прошлом году 69-летний Манафорт был признан виновным по восьми пунктам обвинения, в том числе, за сокрытие многомиллионных доходов за лоббистскую деятельность в пользу иностранных государств и предоставление банкам ложной информации в заявлениях на получение ссуды.

Помимо процесса в Вирджинии Пол Манафорт проходил как обвиняемый по сходному делу, которое слушалось в федеральном суде в Вашингтоне. Там он признал свою вину и пошел на досудебную сделку с прокуратурой. Мера наказания будет объявлена ему на следующей неделе.