Пол Манафорт, бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа, зарегистрировался в министерстве юстиции США в качестве иностранного агента в связи со своей работой как политического консультанта на Украине.

В документах, представленных в министерство юстиции, Пол Манафорт сообщает о том, что его фирма получила в период с 2012 до 2014 года более 17 миллионов долларов от Партии регионов за консультативные услуги. Среди прочего Манафорт готовил функционеров партии к встречам с американскими официальными представителями.

Сообщения о потенциально незаконных многомиллионных выплатах Манафорту Партией регионов привели к его отставке с поста главы президентской кампании Трампа в конце августа 2017 год. В понедельник представитель украинских властей заявил о том, что не было обнаружено признаков незаконных выплат компании Манафорта.

Пол Манафорт является одним из ведущих американских политических консультантов, специалистом по проведению предвыборных кампаний, лоббистом. Он был советником во время президенских кампаний Джеральда Форда, Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего. Он также лоббировал в США интересы президента Филлипин Фердинанда Маркоса, диктатора Заира Мобуту Сесе Секо и правительство других государств третьего мира.