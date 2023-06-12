Марафон солидарности за полчаса собрал два миллиона рублей

Российские независимые медиа проводят сегодня - в День России - марафон солидарности с политзаключенными, а также всеми россиянами, выступающими против войны в Украине.
Журналисты разных ресурсов объединились в общем эфире, который будут транслировать на своих ютьюб-каналах. Марафон продлится весь день, с девяти утра до десяти вечера по московскому времени. В ходе марафона будет проводиться сбор денег на помощь политзаключенным и их семьям.
Российские власти пытаются убедить всех, что вся Россия поддерживает вторжение в Украину. Но мы знаем, что это не так, заявляют организаторы акции.
Открыли эфир журналисты телеканала "Дождь". За первые полчаса эфира было собрано более двух миллионов рублей.
В акции также участвуют "Медиазона", "Медуза", , The Insider, "Холод", "Важные истории", "Служба поддержки" и другие российские независимые СМИ, а также каналы "Популярная политика" и "Ходорковский LIVE".
- По данным "ОВД-Инфо", за год с начала войны в Украине только 29 дней прошли без задержаний за антивоенную позицию.
- После начала военного вторжения России в Украину были приняты новые административные и уголовные статьи о так называемых фейках и дискредитации российской армии. По ним правонарушением считаются антивоенные высказывания и любые высказывания о войне в Украине, не совпадающие с официальной позицией Минобороны. За это возбудили не менее 528 уголовных дел, вынесены десятки обвинительных приговоров, в том числе и к реальным срокам. Одни из самых больших сроков за высказывания против войны в Украине получили политики Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза.
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