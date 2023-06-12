Марафон солидарности за полчаса собрал два миллиона рублей

Российские независимые медиа проводят сегодня - в День России - марафон солидарности с политзаключенными, а также всеми россиянами, выступающими против войны в Украине.

Журналисты разных ресурсов объединились в общем эфире, который будут транслировать на своих ютьюб-каналах. Марафон продлится весь день, с девяти утра до десяти вечера по московскому времени. В ходе марафона будет проводиться сбор денег на помощь политзаключенным и их семьям.

Российские власти пытаются убедить всех, что вся Россия поддерживает вторжение в Украину. Но мы знаем, что это не так, заявляют организаторы акции.

Открыли эфир журналисты телеканала "Дождь". За первые полчаса эфира было собрано более двух миллионов рублей.

В акции также участвуют "Медиазона", "Медуза", , The Insider, "Холод", "Важные истории", "Служба поддержки" и другие российские независимые СМИ, а также каналы "Популярная политика" и "Ходорковский LIVE".