"Марафон желаний майора". Блогеры о деле Елены Блиновской

На блогера Елену Блиновскую завели уголовное дело за неуплату налогов: по мнению следствия, она задолжала государству более 900 миллионов рублей. Блиновская попыталась покинуть страну, но ее задержали на границе.

Елена Блиновская – автор множества "личностных тренингов". Самый известный из них, "Марафон желаний", обещает участникам, что научит их воплощать в реальность любые мечты. Мечты самой Блиновской, судя по всему, действительно до поры до времени сбывались: свое 40-летие она отпраздновала с невиданным размахом, устроив праздник стоимостью в 120 с лишним миллионов рублей, где выступали Филипп Киркоров и Светлана Лобода, а роли ведущих исполняли Ксения Собчак и Иван Ургант. На видео обыска в доме Блиновской, которые появились в СМИ, привлекает внимание гараж с дорогими авто и гардеробная размером с полноценный магазин одежды.

Многие комментаторы сочуствия к "торговке воздухом" не испытывают.

Илья Варламов

Сегодня задержали Елену Блиновскую, одну из главных инфоцыганок России. Блиновская прославилась тем, что продавала исполнение желаний. Если совсем коротко, то нужно было заплатить ей деньги, потом что-то пожелать — и все должно было непременно исполнится. Если чуть развернутее, то вот вам цитата буквально из последнего рекламного поста ее инфопродукта:

«Мы вдохновились звездным небом, его глубиной, мудростью и бесконечными просторами, где нет НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО 🪐

Каждый игропрактик, который успеет заполучить эту игру — гарантирует себе удовольствие от всех последующих игр и огромный заряд на успех...

Количество лимитировано! Но каждый из 37 экземпляров несет в себе невероятную энергетику — ведь свои пожелания на них оставят создатели игры, в том числе и Елена Блиновская 😍

⭐️ в честь праздника стоимость игры 200 000₽ вместо 250 000₽»

Казалось бы, кто может развестись на эту хрень? Но, если верить заявлениям СК, Блиновскую сейчас обвиняют в неуплате налогов почти на миллиард рублей! То есть, можно представить, какие там обороты, что только налогов с курсов на миллиард не досчитались.

Забавно, что человек, который много лет учил загадывать желания, верить в позитивную энергетику и обещал, что все получится, не смог сам себе загадать не обойтись без уголовных дел.

Владислава Егорова

Блиновская за один день успела выступить на главном бизнес-событии нашпигованной аллергенами Москвы, рассказать как правильно загадывать желания, и предпринять неуспешную попытку перехода границы скрываясь от уголовного дела о неуплате налогов. Не знаю что она там не до… в желании быть богатой и счастливой заграницей, но после серии арестов блогеров по аналогичным делам, надо было сильно протупить чтоб не предвидеть такую же судьбу.

Алина Валиева

Блиновская: "Хочу, чтобы обо мне узнала вся страна"

Вселенная: "Ни слова больше!"

Алексей Беляков

Задержана блогер Елена Блиновская. Это которая про личностный рост.

Обвиняют в неуплате 918 млн рублей налогов.

Вот! Блогером надо быть таким, чтоб только налогов почти на мильярд.

А не вот это всё.

Владимир Пастухов

Осмелюсь предположить, что единственным внятным объяснением задержания такого нужного в современной России человека как Елена Блиновская - главной по торговле исполнениями желаний в Рунете - является то, что желание российского Генштаба по истечении 15 месяцев так и оказалось неисполненным. Я уверен, что вскоре дело переквалифицируют с неуплаты налогов на мошенничество. Заодно это объясняет, почему русская армия и политическое руководство России были так уверены в быстрой победе.

План побега Блиновской многим кажется не слишком продуманным.

Константин Калачев

«Блиновская арендовала водителя и автомобиль Майбах и на арендованном транспорте поехала в сторону Белоруссии. В итоге задержание произошло в районе Смоленска. При себе у Блиновской находились билеты до Ташкента, которые, скорее всего, служили своеобразной "обманкой"»

Вот эту деталь я пропустил. Не привлекая внимания, пересекала Смоленскую область на «Майбахе».

На «Майбахе», Карл!

Она что, дура?

Сергей Марков

Арест Елены Блиновской, что удивило?

1. Только налогов она не заплатила почти миллиард рублей. То есть ее доходы много миллиардов рублей? То есть вот за семинары столько получают?

2. За личный семинар с Блиновской цена миллион рублей. То есть есть люди, которые за это платят сразу миллион? Или они глупые? Или она прямо супер?

3. Блиновская хотела незаметно пересечь границу России и для этого вызвала такси, Майбах. На Майбахе? незаметно? в Смоленской области? То есть она еще и дура?

4. Это и есть новый мир, где умственно не адекватные, но очень борзые обманывают всех и зарабатывают миллионы?

5. Ну теперь точно придется посмотреть эти ее шоу, за которые она зарабатывала миллиарды. Чтобы понять. Результаты я вам расскажу.

Станислав Белковский

Главный вопрос следствия: кто агент Елены Блиновской в силовых структурах? Кто предупредил её о неминуемом задержании в аэропорту? Наверняка, тот, кто успешно прошёл её «Марафон желаний».

Блиновскую привезли в суд, как особо опасную преступницу.

Провластные блогеры такую строгость приветствуют.

Юрий Баранчик

Вообще-то неуплата налогов, в тех же любимых нашими либералами инфоцыганами США, является тягчайшим преступлением. Вспомним того же Аль Капоне. При чем тут "тоска по господству тотальной патриотической военной пропаганды"? Зачем смешивать холодное и красное? Налоги заплати, деньги не отмывай и живи себе в удовольствие. Поэтому какие могут быть вопросы к российским силовикам по вопросу задержания Блиновской? Только один - почему это не было сделано раньше?

Сталина Гуревич

Все как мы любим: налоги, легализация...

Задержали на границе при попытке покинуть кормилицу-Родину на арендованной машине. Интересно договор аренды разрешает выезд за пределы страны? Если нет, Блиновскую ждет большой сюрприз.

Вот еще весь клуб 500 упаковали бы с конфискацией, и мы бы армию в бронированные боевые скафандры с интегрированными экзоскелетами одели, а на границах поставили огромных человекоподобных роботов и Ктулху.

У других преследование Блиновской радости не вызывает даже с учетом того, чем она занималась.

Залина Маршенкулова

Считаю такую деятельность чудовищной. Речь не о вкусах. А об издевательствах над отчаявшимися людьми, издевательства «на высоких вибрациях».

При этом это массовое внезапное раскулачивание на налоги никакой радости у меня не вызывает, конечно (потому что вряд ли они в дело пойдут)

Кирилл Шулика

Что касается задержания Елены Блиновской, то, конечно, инфоцыгане не те люди, за которых мне хочется заступаться.

Однако, во-первых, волна уголовного преследования инфоцыган носит характер кампанейщины, государство увидело угрозу и в них, во-вторых, государственные медиа подают это, как борьбу за социальную справедливость.

Когда арестовывали судей и полицейских, подобных сюжетов на телевидении не было

Интересно, что когда арестовывали судей и полицейских в Ростовской области, даже близко никаких подобных сюжетов не было на телевидении.

Что касается налогов, то даже если она их не платила, то это не повод для арестов, посадок и прочего. Это повод, если она сбежит, для ареста имущества и покрытия убытков государства. А если не сбежит, вряд ли бы она пыталась, если бы тюрьма ей не грозила, то продала бы сама, никуда не делась бы.

Лариса Бортникова

Гляжу, ликует люд, что Блиновскую прижучили.

Справедливость в этом видят.

Всё ок. Но ликующий психолог-астролог мне удивителен.

- наконец-то инфоцыган приструнят. Давно пора. - примерно так ликует усредненный психолог-астролог-сертифицированный коуч.

Кстати, я понимаю разницу между инфоцыганом и коучем, психологом, офкоз психотерапевтом. Диплом. Опыт. Супервизии. Успешные кейсы.

Отлично понимаю.

И про налоги тоже понимаю.

Понимает ли эту разницу усредненный товарищ майор? - не уверена.

Понимает ли ее усредненный радетель за чистоту инфопространства - уверена, что нет.

«я плачу налоги», «я профессионал», «я работаю только со своими», «я не блиновская, кому я сдалась» - ну это… не заставляйте меня цитировать «когда пришли за».

В общем, не злорадствуйте. Не надо.

Кирилл Гончаров

Почему, когда речь идёт о современных методах мошенничества, используется ксенофобский термин инфоцыгане?

Оскорбление, по меньшей мере, 18 млн человек по всему миру. Они знать не знают, кто такая Блиновская, но почему-то должны нести за неё репутационную ответственность?(

Мы видим организованную кампанию со стороны силовиков

Что касается дела Блиновской и прочих продавцов воздуха, мне они все неприятны, я считаю их вредными, а налоги - вещь тонкая, их надо бы платить, но в данном случае, мы видим организованную кампанию со стороны силовиков по популярным и успешным, независимым от государства, а значит, непредсказуемым спикерам.

Дело Блиновской стало третьим в череде уголовных дел за неуплату налогов на других известных блогеров: в марте СК возбудил дела также на фитнес-блогера Валерию Чекалину (ЛерЧек) и ее мужа Артема (АртемЧек), а также на Александру Митрошину. Последнюю, впрочем, новость о появлении уголовного дела застала в Дубае.

ЧТД

До блогеров-миллионников тоже добрались. Деньги на войну-то надо с кого-то собирать.

Последнее, кстати, не шутка. Baza утверждает, что в ФСБ недавно организовали «блогерский» отдел, который проверяет всех популярных инфоцыган блогеров на предмет уплаты налогов. И выясняется, что не платил никто — потому и появились дела на Блиновскую, Митрошину и Лерчека Чекалину

Юлия Масленникова

Деньги кончаются, откуда-то их брать нужно, вот и начался чёс по топовым блогерам. Блиновская, которая, как мне кажется, не предполагала, что её может вообще это коснуться, прекрасный пример стейтмента от государства: неприкасаемых нет. Хоть ты с Путиным дружишь, это ничего не значит.

Павел Комаров

Сегодня у всех на устах арест Блиновской, в одном чате увидел вопрос, "Какой предел честно заработанных сумм в инфобизе в России по-настоящему?"

И у меня на этот вопрос есть математически точный ответ это сумма 251,4 млн. руб в год (на 2023г). Сверх неё уже нельзя применять УСН 6%, нужно переходить на ОСНО, а это налогов 33% (20% НДС +13% НДФЛ (15% свыше 5мр), это грубо, реально немного меньше, но на таких услугах незначительно), вот и начинают химичить, открывать еще ИП на знакомых и оптимизацией заниматься.

Пока хватало денег от нефти и газа, на такую мелочь закрывали глаза

Пока у государства хватало денег от нефти и газа, на такую мелочь закрывали глаза, а теперь пирог для налоговой уменьшился, много компаний ушло с рынка и не все заменены нашими, а планы по сбору налогов остались. Вот и лютуют.

Сейчас ФНС использует автоматическую систему выявления нарушений, она ищет возможные схемы сама без помощи человека, по алгоритмам. Поэтому не платить налоги с каждым годом становится всё опаснее. Блиновская хороший пример и предупреждение.

Другие комментаторы уверены, что дело тут не столько (или не только) в деньгах, сколько во влиянии.

Дмитрий Колезев

Хотя дела выглядят чисто экономическими, и у государства наверняка действительно есть желание получать больше налогов из блогосферы, которая стала довольно заметным бизнесом, мне в истории видится и политический контекст. Блогеры, как бы иронически к ним ни относились, сегодня могут быть намного влиятельнее обычных СМИ, доверие у подписчиков довольно высокое. Совокупная аудитория даже с учетом накруток исчисляется десятками миллионов человек. Кремль ревниво относится к любым феноменам, связанным с вовлечением массовой аудитории, и пытается распространить на них свой контроль. Особенно перед крупными избирательными кампаниями. Вспомним, как перекупались или уничтожались любые независимые СМИ, соцсети или проекты с большой аудиторией вроде «Яндекса».

Кремль ревниво относится к любым феноменам, связанным с вовлечением массовой аудитории

Думаю, поэтому и нужна кампания против крупных блогеров, чтобы их коллеги по цеху понимали неотвратимость сотрудничества с государством. Сотрудничества не только фискального, но и политического. Проще говоря, крупные неполитические блогеры должны бояться и понимать, что к ним могут прийти в любой момент. Так что лучше соглашаться на все предложения, не отказываться от размещения провластного политического контента, не позволять себе оппозиционных высказываний. Вроде бы Блиновская и Лерчек против войны и Путина не выступали, но зато их примеры помогут выстроить других блогеров. Мне кажется, ближе к президентским выборам мы увидим много примеров такого сотрудничества.

Константин Калачев

Версия, что за атакой на видеоблогеров-миллионников и прочих инфоцыган может стоять не только интерес наполнения худеющего бюджета, но и задача получения рычага контроля над обладателями крупнейших аудиторий в соцсетях, выглядит вполне достоверной.

Инфоцыгане, видеоблогеры, инстаблогеры и прочие представители жанра обладают многомиллионной лояльной аудиторией, но материально от от российского государства не зависят.

Зависят только от выбранного инструментария, от каналов коммуникации с аудиторией, от самой возможности продолжать работать в прежнем режиме.

Они на самом деле, как правило, аполитичны, и действительно политически крайне ненадежны.

Купить их поддержку всегда было проблемой – они зарабатывают больше, чем им могут предложить

Купить их активную поддержку всегда было проблемой – они зарабатывают больше, чем им могут предложить.

Я был свидетелем давнишних попыток подтянуть блогеров - миллионников к сотрудничеству с Администрацией Московской области и Госдумой.

Времена были еще вегетарианские.

Помню свои с ними разговоры как эксперта.

Те уже в кулуарах недоумевали.

Писать или говорить про политику за отношения или гроши, а при этом терять лояльность аудитории?

У них все и так было хорошо.

Доходы шести и семизначные.

Наденешь майку ЕР или скажешь что-то про какого-то губернатора или депутата, тут доходы от основной деятельности сразу падают, нарываешься на хейтерство и отписку.

В круглых столах участвовали, на телевидение приходили, начальникам улыбались, партийно-политической мобилизации старались избежать.

Но накануне президентских выборов мобилизации подлежат все!

Вот новая парадигма о себе и напоминает.

Игорь Димитриев

А прикиньте, всех блогеров и инфоцыган потом сгонят в одну шарагу, как при Сталине учёных? В камеру придет строгий мужчина в костюмчике и скажет "либо срок за неуплату налогов, либо работаешь на нас".

И будут они денно и нощно клепать постики о начальственном гении, о мудрых законах, а Блиновская запустит марафон для женщин "Как отправить мужа в СВО?"

Ксения Собчак

Митрошина, Лерчик, и теперь сама пчелиная матка — Елена Блиновская.

Есть мнение, что всё это, на самом деле, делается для того, чтобы заставить этих очевидных инста-ломов к 2024 году быть прокремлёвскими. Создать проблему — а потом её героически решить, как обычно. Звенья одной цепи, наша будущая главная агитбаза.

Хотя учитывая жёсткую антивоенную позицию Митрошиной… Не знаю не знаю.

Митрошина выступила против войны в феврале 2022 года, а в 2021-м выходила на митинги в поддержку Навального. Свой долг налоговой она, впрочем, уже выплатила, но в провластных каналах недовольны и этим фактом.

Между тем некоторые провластные блогеры отмечают, что, взявшись за "исполнителей желаний" из инстаграма, силовики рискуют гневом их аудитории, которая до сих пор принципиально сторонилась политики.

Канал визионера

Погремушка инфоцыганства успешно забивала беспокойные мозги активной части женского населения мифологией близкого и легкого успеха в жизни и бизнесе. Силовики сейчас поспособствовали болезненному прояснению в этих мозгах.

Инфоцыгане всегда поддерживались элитной "партией" технократов-финансистов, которая отвечает в стране за публичную политику. Поскольку перенаправление угрожающей сетевой активности масс в русло поиска коммерческой наживы, с использованием классических инструментов манипуляции вниманием - универсальный способ оседлать социальные тренды, удобный способ удерживать господство в умах сограждан всё того же "золотого тельца". Разгром этого влиятельного сегмента блогеров - удар по всей системе монетарной социальной стабильности. И расчищает дорогу более интерактивным, белее открытым и по настоящему сетевым форматам социального взаимодействия, нежели такие переходные формы как это инфоцыганство.

Марат Баширов

В «Марафоне желаний» участвовали десятки тысяч женщин из России, поэтому не стоит нагнетать историю с Блиновской. Ни одни деньги не стоят гнева этой аудитории.

Платон Беседин

Девушка в метро набирает сообщение (примерно следующее):

- Ты видела, что задержали теперь ещё и Блиновскую? Надо валить!!!

И действительно, арест Блиновской заставит многих осознать, что нынешняя Россия – не место для "марафонов желаний", если речь идет не о желаниях товарища майора.

Анна Фомичева

Я как бизнесмен в прошлом хочу сказать- в России система налогообложения для бизнеса построена так, что если все налоги официально платить, вы всегда будете в минусе. Потому что есть еще аренда, и куча других расходов. Когда я это поняла, из бизнеса я ушла.

Система (матрица) не заинтересована в том, чтоб вы зарабатывали и развивались.

На самом деле, удар по Блиновской- это знак от государства. Сидите и не высовывайтесь, червяки. Нафиг вам саморазвитие. Сидите в своем навозике и не рыпайтесь. [...]

Я не поклонница Блиновской. Потому что я считаю, что скопом, где в одном марафоне несколько тысяч участников, толком развития не будет. Но это ее путь, и кому то она помогла. Но работала она в тренде саморазвития в любом случае, и по этому тренду сейчас нанесен удар. Потому что она - mindsetter, ее пример для миллионов подписчиков,, что можно , родившись в глубинке в небогатой семье, очень многого достичь. Ее долбанули не из за денег, ей оторвали крылья.

Всем смелости и опоры на себя желаю. Времена лихие.

Наталья Звягина

Пафосное задержание и обыски Елены Блиновской не просто часть кампании раскулачивания инфобизнеса и принуждения к сословно верному крышеванию выскочек, научившихся зарабатывать в соцсетях. Это толстый намёк Вселенной, что бесполезно начинать с себя в горящей избе.

Это толстый намёк Вселенной, что бесполезно начинать с себя в горящей избе

А Блиновская призывает мечтать для себя. Зарабатывает на желании людей скрыться от социальных невзгод и выученной беспомощности в управлении личным счастьем. Но что-то пошло не так.

В общем, стоит мечтать и действовать ещё и в пользу общества, например, о свободе, справедливости и правах человека.