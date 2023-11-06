"Маразматический угар пропаганды". Блогеры о единстве и ядерной кнопке

4 ноября в России отмечали День народного единства.

Большого энтузиазма в народе праздник не вызвал.

Сергей Удальцов

Надо сказать откровенно – День народного единства так и не прижился как праздник. Реального единства в стране, где власть живет в роскоши, а народ держит в страхе и бедности, – быть просто не может

Это признают даже отдельные "патриоты".

Сергей Марков

Размышления о дне народного единства. Народ наш этот праздник не празднует. Это как я уже говорил – праздник начальства. Начальство придумало, – начальством само и празднует.

Почему народ не празднует? Потому что народ не чувствует главный смысл 4 ноября – это день счастливого, почти случайного спасения России. Ведь России была почти ликвидирована тогда. Власть взяли поляки. Элита им присягнула. Россия тогда должна была исчезнуть. Но вдруг чудесным образом спаслась. Какие то Минин, Пожарский. Кто такой был этот Минин? Средний бизнесмен из Нижнего Новгорода.

Но народ не празднует чудесное спасение России, потому что народ уверен в вечности России. Ведь она была почти всегда.

По этой же причине мы верим, что мы победим сейчас, потому что наши предки всегда побеждали. И почти ничего не делаем, чтобы победить сейчас.

Но это совсем не так. Россия могла исчезнуть тогда, в 1612. И Россия может исчезнуть и в наши времена, если продолжится ее распад, начатый в 1991 году. И Россия может сейчас проиграть США. Нашу победу над НАТО на Украине сейчас совсем не гарантирует то, что наши предки победили Гитлера и Наполеона. Это они победили. А мы не побеждаем.

Поэтому праздновать чудесное спасение России от исчезновения, честно говоря, – самое время. Оно было тогда. Оно может пригодиться и сейчас.

Ростислав Шорохов

Праздник есть, единства нет



На главной площади страны стоит памятник Минину и Пожарскому. Если посмотреть на их действия в современных российских определениях – то герои ополчения окажутся экстремистами, устроившими вооруженный мятеж против власти. Русский бунт – основа Российской империи.



Или Ленин, ставший зримым символом русского мира. Революционер, террорист. В центре практически каждого города страны зияет красный идол, призывающий рабочих и крестьян к борьбе с эксплуататорами. Обычно, где-то рядом с вождём революции есть парковка для люксовых авто местной администрации.



Здесь же поблизости доски Маннергейму, памятник Краснову и высасывание госидеологии из трудов фашиста Ильина. Тут важно не запутаться с культом победы в прошлой войне и обосновать ей борьбу с нацизмом у хохла.



Затем стоит посетить ментальный Ельцин-Центр, где люди с хорошими лицами объяснят что совок, победивший нацизм – мало чем от него отличался. Или устроить всероссийскую хуцпу после открытия памятника Сталину и приложиться к мощам победившей демократии в музее ГУЛАГа.



12 июня нужно отметить распад союза и не забыть выпить за независимость украин, за возвращение которых сейчас воюем, а то каждый раз забываю что это государственный праздник. Вот ещё идея – давать салют на день конституции 1993 года.



Я это всё к тому, что сейчас у нас нет единства даже в оценке собственного прошлого, которое никак не соотносится с настоящим и тем более будущим. Все эти три измерения, формирующие единое цивилизационное пространство – оторваны друг от друга и не составляют осмысленный государственный нарратив, который мог бы диктовать ценности и цели исходя из своей исторической логики.



Подлинное народное единство появится лишь тогда, когда настоящее будет соответствовать прошлому и сознательно определять будущее. Памятники, праздники и прочие символы – это точки сборки государственной идентичности. Без их систематизации в общее смысловое пространство, социальные и национальные единства будут продолжать и дальше кучковаться по локальным интересам.

Другие патриоты решили использовать праздник единства для нападок на мэра Вологды, посмевшего в поздравительном слове упомянуть и другие народы, помимо русского.

Дмитрий Конаныхин

"Как он мог?!" – этим вопросом может задаваться только ленивый человек. Давайте за три секунды вскроем содержимое черепа мэра Вологды тов. Воропанова Сергея Александровича.



Как же мог тов. Воропанов в День народного единства обнаружить в Вологде, где живёт 98% русских, огромный букет национальностей и замести русский народ под многонациональную лавку?



Как это возможно?



Ответ прост, как строчка из биографии бессовестного товарища Воропанова:



"С 2018 по 2020 год Сергей Александрович проходил профессиональную переподготовку в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" и получил дополнительную квалификацию "Специалист по государственному и муниципальному управлению – Master of Public Administration (MPA)".



В 2020–2021 годах обучение в Московской школе управления СКОЛКОВО по программе обучения управленческих команд российских городов".



Съели, русня поганая? Пока вы смеете помнить о подвиге русского народа, товарищ Воропанов, выползень из курсов либеральных комиссаров Высшей школы экономики, таки научился шпрехать на Skolkovo Language и вполне достоин занять должность руководителя колониальной администрации.



Эффективен, бессовестен и очень глуп.



"Зер гут. Кароши малтшик".

Главным событием дня стала трансляция выступления певца Шамана, который во время исполнения своего хита "Я русский" сделал вид, что он нажимает ядерную кнопку.

Жест шокировал всех, даже самых "патриотических" блогеров.

Сталина Гуревич

Есть материи с которыми нельзя играть, которые нельзя использовать в качестве символа. Особенно, когда абсолютно достоверно известна разрушительная сила этих материй.



Вчерашний перфоманс Шамана абсолютно отвратителен. Это символизм пещерного уровня.



Можно обладать прекрасными вокальными данными, писать очень патриотические тексты, но созданный образ убьет все впечатление.



Юноша в дредах, счастливо и искренне вместе с залом поющий "Я русский", намного больше брал за сердце, чем скачущий по сцене отличник гитлерюгенда, прикладывающий микрофон к разным, не предназначенным для этого частями тела, и долбящий по стилизованной ядерной кнопке.



Искренность всегда чище и лучше работает, чем маразматический угар пропаганды.

Дмитрий Филиппов

Шаман, нажимающий красную кнопку в ядерном чемоданчике со словами "Я – русский" – это пошлость, и кроме брезгливой усмешки ничего не вызывает. Особенно на контрасте с Юлей Чичериной, которая целый час нам пела песни под гитару, без фанеры и перфомансов, на фоне работающей рядом арты. Не знаю, как дома в тылу, но открою вам тайну: здесь Шамана никто не слушает. Чичерину слушают, Апачева слушают, Рэма Диггу слушают, Джанго слушают, а вот Шамана – нет. Он здесь... неуместен, что ли. И песни его пафосные точно здесь лишние. Так видится диспозиция.

Об оппозиции нечего и говорить.

Вера Афанасьева

Сценарист вчерашнего праздника вчера явно перестарался.



Фраза "я – русский" вкупе с нажатием кнопки ядерного чемоданчика выглядит как подтверждение психиатрического диагноза.



Только номера с кувалдой не хватает.



Но как вам вот это – ядерный взрыв как фейерверк? Всем весело, все живы-здоровы, а враг уничтожен? Вот что у них с мозгами?

Максим Мирович

Путинский певец Z-шаман на своём концерте устроил настоящую гойду – зиговал, призывал маршировать, а в конце концерта имитировал ядерный взрыв планеты.



Публика так и не поняла, что сперва по сюжету их превратили в пушечное мясо, а затем и в ядерную пыль.

Анатолий Несмиян

Если пропаганда и призывы к ядерной войне исходят от истинного арийца, то это всего лишь перфоманс. Не более того. Угрозы ядерного удара от спившегося, но при должности официального лица – это просто личная позиция. Призывы к массовому физическому истреблению граждан России по признаку несогласия с линией президента – это не призывы к геноциду, а всего лишь свобода слова и выражение позиции депутата Государственной думы.



Неудивительно, что современную Россию воспринимают, как поехавшего крышей психопата и огораживаются от нее заборами. Вы там как-нибудь сами над своей Сибирью ваши эксперименты проводите, а мы посмотрим издалека на ваш зоопарк.



Быть нормальными – такой цели российская власть уже давно не ставит. Да, собственно, у нее самой понятие нормы давно уже сместилось. Когда у власти находятся люди, которым через несколько лет в могилу просто в силу физиологии, то им страшно. И они хотят захватить с собой как можно больше живых.

Илья Шепелин

Шаман, кажется, полностью собирал пак злодейских атрибутов. Теперь подзиговывающий мальчик, сошедший с плакатов нацистской Германии, в кожаной форме с повязкой на рукаве – жмёт на красную кнопку в ядерном чемоданчике, когда поёт фразу "я русский!"



Но не бойтесь, пока он включает салют)) Ну и просто нормализует отношение к такой кнопочке, которую по приколу можно нажать – "всему миру назло", как поется в следующей строчке.

Праздник, придуманный на втором сроке Путина как альтернатива 7 ноября, сразу приобрёл националистически-милитаристический характер.

Василий Аленин

Едва только придумали в 2005 году "день народного единства" 4 ноября, как сразу покатил коричневой волной по Москве в тот же день и тот же год "русский марш". Его участники отлично поняли, что за сигнал пошёл сверху.

С тех пор единство с военными песнями марширует скоро 20 лет – через Грузию, Украину, Армению. И вот, наконец, отерев испачканные руки о штаны, тщательно поискав людей в турбинах самолёта в Махачкале, прибыло единство в закатный 2023-й.

Праздновать российское руководство умеет отлично. Пожалуй, этот навык у него дышит в спину бесспорному лидеру – обогащению. Хотя, имеет смысл принять во внимание, что ложь и лицемерие "бегут" где-то рядом.

Но ведь согласитесь – если в стране есть единство, то зачем что-то "праздновать"? Оно должно быть совершенно естественным, как воздух. Если же выставляют праздник, значит дела с единством не в порядке. Оно у российского начальства особого рода. Как говорил герой известного фильма: "Умирать страшно в одиночку. Скопом – пустяки. Даже пошутить можно". Вот и тащат весь народ под пошлые верховные шуточки, чёрт знает куда.

Олеся Яхно

Эх, не дотянул Путин с заявой про "Орду, которая лучше Запада", до 4 ноября. Дня народного единства РФ.

А так бы сформулировал суть единства вокруг чего. Ценностного и мировоззренческого. А то какой-то непонятный день.

А, может, они там вообще обратно вернутся к празднованию 7-го.

За день до праздника Путин похвалил Золотую Орду, заявив, что она, "в отличие от Запада, никогда не претендовала на российскую культуру, язык и традиции".

Единственным, что порадовало блогеров 4 ноября, стала опечатка в поздравлении Ассоциации молодёжных правительств России.

Михаил Ходорковский

Сегодня, в так называемый День народного единства, как никогда понятно, что никакого единства в России нет



Какую картинку нам пытаются навязать? Президент проводит в Кремле с представителями религиозных объединений, где участники рассказывали друг другу об уникальном российском опыте межконфессионального и межнационального согласия, подлинном единстве всех жителей и верном следовании курсу партии и правительства безусловной поддержке войны.



Что на самом деле? Через несколько дней после этого в Дагестане происходит первый за 64 года еврейский погром в России. Или вот москвич предлагает выслать всех евреев из России.



А как вам история про московских полицейских, которые со словами "Че вы сюда понаехали?" задержали уроженца Владикавказа и избили его на глазах беременной жены? Я уже не говорю о тех падонках, на глазах которых убивали студента УрФУ из Габона, а они просто сидели в машине и смеялись. Хотя чего тут удивляться, ксенофобия и возбуждение национальной ненависти у нас звучат на вполне официальном уровне, только вспомните Бастрыкина с его "понаехавшими краснодарцами".



Зато в Чечне демонстративно плюют на федеральные законы и позволяют сыну местного царька избивать в СИЗО русского парня, обвиняемого в сожжении Корана. Это уже полное и всеобъемлющее единство или всё-таки нет? К слову, в отличие от этого парня, намеренно выданного на расправу в Чечню, дагестанских погромщиков почему-то не отправили в Еврейскую автономную область.



В путинской России народное единство заметно только на кладбище и в телевизоре. Когда вы уничтожаете все альтернативные голоса и десятилетиями накачиваете людей ненавистью (к украинцам, американцам, геям, либералам, а теперь и к евреям), расчеловечиваете "врага", то за всё это приходится платить, потому что ненависть не работает только в одну сторону. И не исключено, что погром в Дагестане покажется цветочками на фоне грядущих потрясений.



С праздником..

Марина Сотникова

3 ноября 1969 г на Сясьском целлюлозо-бумажном заводе впервые в СССР началось массовое производство туалетной бумаги.

Эпохальное событие! До 1969 г советской власти было на людей наплевать, а тут – заботу проявили.

Спасибо, дорогой Леонид Ильич!

Небольшое производство туалетной бумаги в СССР было и раньше. Но настолько небольшое, население пользовалось газетой.

Прекрасная дата. Вот это, действительно – День народного единства.