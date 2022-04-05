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Марии Алёхиной хотят заменить условный срок на реальный

Участница Pussy Riot Мария Алёхина 

Участнице Pussy Riot Марии Алёхиной хотят заменить условный срок по так называемому "санитарному делу" на реальный. Соответствующее ходатайство поступило в Пресненский районный суд Москвы. Дата судебного заседания пока не назначена.

29 марта Алёхина вышла из спецприёмника, в котором отбывала очередное административное наказание. Менее чем за год участницу Pussy Riot арестовывали трижды, в общей сложности она провела в спецприёмнике 90 суток. В последний раз её обвинили в неповиновении полиции за то, что она отказалась переходить из одной камеры в другую.

  • Так называемое "санитарное дело" было возбуждено Следственным комитетом России после акций в поддержку Алексея Навального, которые прошли в десятках российских городов в январе прошлого года. Были арестованы или объявлены в розыск ближайшие соратники Навального, включая его родного брата Олега, а также политические активисты. Их обвинили в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, введённых в связи с пандемией коронавируса.
  • Большинство обвиняемых по "санитарному делу" были приговорены к ограничению свободы. В сентябре 2021 года Марии Алёхиной назначили такое же наказание сроком на один год. Многие из осуждённых покинули Россию. Олегу Навальному и Любови Соболь, также уехавшим за границу, российские суды заменили условные сроки на реальные, арестовав их заочно.

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