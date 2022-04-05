Марии Алёхиной хотят заменить условный срок на реальный

Участнице Pussy Riot Марии Алёхиной хотят заменить условный срок по так называемому "санитарному делу" на реальный. Соответствующее ходатайство поступило в Пресненский районный суд Москвы. Дата судебного заседания пока не назначена.

29 марта Алёхина вышла из спецприёмника, в котором отбывала очередное административное наказание. Менее чем за год участницу Pussy Riot арестовывали трижды, в общей сложности она провела в спецприёмнике 90 суток. В последний раз её обвинили в неповиновении полиции за то, что она отказалась переходить из одной камеры в другую.

Так называемое "санитарное дело" было возбуждено Следственным комитетом России после акций в поддержку Алексея Навального, которые прошли в десятках российских городов в январе прошлого года. Были арестованы или объявлены в розыск ближайшие соратники Навального, включая его родного брата Олега, а также политические активисты. Их обвинили в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, введённых в связи с пандемией коронавируса.

Большинство обвиняемых по "санитарному делу" были приговорены к ограничению свободы. В сентябре 2021 года Марии Алёхиной назначили такое же наказание сроком на один год. Многие из осуждённых покинули Россию. Олегу Навальному и Любови Соболь, также уехавшим за границу, российские суды заменили условные сроки на реальные, арестовав их заочно.