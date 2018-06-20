Канада первой из крупных стран легализовала марихуану

Члены Сената, верхней палаты парламента Канады проголосовали во вторник за легализацию марихуаны. Закон вступит в силу через 8-12 недель.

Канада стала вторым после Уругвая государством, узаконившим производство, употребление и розничную продажу марихуаны. Канадцы смогут законно иметь при себе до 30 граммов марихуаны и выращивать до четырех растений. Это решение было принято после многолетних обсуждений в соответствии с рекомендацией специальной комиссии.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо привестствовал решение парламентариев. "Нашим детям было слишком легко достать марихуану, а преступникам - сорвать прибыль. Сегодня мы меняем ситуацию", - написал Трюдо в сообщении в Твиттере. Легализация марихуаны была одним из предвыборных лозунгов Трюдо.

Противники этого решения настаивают на том, что наркосодержащее растение станет слишком доступным для детей и подростков и последствия такого предсказать трудно. Мало того, по их словам, оно приведет к легализации криминальных производителей марихуаны.

В последние годы розничная продажа марихуаны была разрешена в 9 штатах в США, однако, согласно федеральным законам, такая продажа является незаконной.