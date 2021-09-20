Марина Литвинович на митинге КПРФ: "Мы все в одной лодке"

"КПРФ стала новой партией"



Правозащитница Марина Литвинович выступила вечером 20 сентября в Москве на Пушкинской площади, где собрались на свой митинг представители КПРФ для обсуждения итогов трёхдневного голосования на парламентских выборах. Литвинович поздравила КПРФ с результатами выборов, заявив, что эта партия "обновилась и стала новой партией КПРФ, потому что благодаря умному голосованию она получила огромное число новых сторонников".

Марина Литвинович призвала партию КПРФ не обмануть ожидания новых сторонников: по её словам, от КПРФ теперь следует ждать конкретного плана действий по отмене результатов состоявшегося голосования.

"У нас с вами почти не осталось законных возможностей выступать"

"У нас с вами почти не осталось законных возможностей выступать", обратилась Литвинович к своим сторонникам. "Мы не можем собираться на митинги, мы не можем собираться и выходить на пикеты. Поэтому мы ждем от КПРФ плана отмены итогов выборов". Она также назвала электронное голосование "основным инструментом фальсификации".

"Давайте вместе бороться за права политических заключенных"

Завершая своё выступление Марина Литвинович сказала: "Я пришла сюда, чтобы защитить голоса тех людей, которые должны были выиграть. В том числе Анастасии Брюхановой, которая должна была выиграть. В том числе моего друга Миши Лобанова, который отлично здесь выступил. В том числе Анастасии Удальцовой, моей старинной подруги, и ее мужа. В том числе Митрохина, который должен был выиграть. Друзья мои, мы все в одной лодке. И я очень хочу, чтобы партия КПРФ действовала и в интересах тех людей, которые за нее проголосовали по умному голосованию, потому что нельзя этих избирателей отринуть. Давайте вместе бороться за права политических заключенных. В том числе и тех, кого нельзя называть. Свободу Навальному!"

Летом 2020 года Марина Литвинович, а также муниципальные депутаты Юлия Галямина, Илья Азар и политик Дмитрий Гудков выступили организаторами кампании «Нет!» против внесения поправок в Конституцию РФ. В их обращении в ЦИК говорится: «Единственная реальная цель „голосования“, которое будет длиться целую неделю с 25 июня по 1 июля, — придать легитимность незаконному обнулению президентских сроков Путина. В этой ситуации все, кого волнует будущее России, не должны оставаться в стороне».

Сбор подписей проходил 15 июля 2020 года на Пушкинской площади. Московские власти не согласовали мероприятие, но люди всё равно собрались. Полиция задержала 147 человек, в том числе Марину Литвинович. Позже Люблинский суд Москвы оштрафовал правозащитницу на 150 тысяч рублей.

6 апреля 2021 года Литвинович была исключена из Общественной наблюдательной комиссии Москвы за разглашение в интервью на телеканале "Дождь" данных следствия, которое велось в отношении юриста ФБК Любови Соболь. Литвинович посетила Соболь в СИЗО на Петровке в декабре 2020 года. Тогда Соболь рассказала Литвинович, что у нее забрали защитную маску, обувь и в нарушение требований Уголовно-процессуального кодекса РФ устроили ей ночной допрос.

В 2021 году была выдвинута партией "Яблоко" кандидатом в депутаты на выборах в Государственную думу.