Мария Алёхина уехала из России, переодевшись в форму курьера

Участница Pussy Riot Мария Алёхина, которой ранее изменили наказание по так называемому "санитарному делу" с ограничения свободы на заключение в колонию, ещё до суда покинула Россию, переодевшись в форму курьера Delivery Club. Материал о том, как Алёхиной удалось выехать из страны, несмотря на постоянное наблюдение со стороны правоохранительных органов, вышел в The New York Times.

В статье рассказывается, что Алёхина, которая должна была носить электронный браслет, смогла выйти из дома, срезав его и оставив в квартире свой мобильный телефон, чтобы её не отследили. Далее знакомая участницы Pussy Riot отвезла её на границу с Беларусью, откуда Алёхина добралась до границы с Литвой. Пересечь её удалось только с третьего раза, так как у активистки отсутствовал заграничный паспорт, который у неё отобрали российские следственные органы.

Отмечается, что пересечь границу Литвы Алёхиной помог исландский художник Рагнар Кьяртанссон, который добился от одной из европейских стран проездного документа для активистки. Как пишет The New York Times, чиновники этой страны попросили не называть её во избежание дипломатического скандала.



По данным издания, в ближайших планах Алёхиной - турне вместе с другими участницами Pussy Riot, целью которого будет сбор денег на помощь Украине.