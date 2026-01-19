Мария Колесникова призвала ЕС вести диалог с Лукашенко

Освобождённая недавно вместе с другими политзаключёнными в Беларуси Мария Колесникова выступила за то, чтобы лидеры ЕС вступили в диалог с белорусским авторитарным руководителем Александром Лукашенко. Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода.

В интервью Financial Times Колесникова, бывшая глава штаба оппозиционера Виктора Бабарико и один из лидеров протестов 2020 года, отметила, что изоляция от Европы сближает Лукашенко с Россией. "Это делает Беларусь менее безопасной и менее предсказуемой для Европы", - сказала она.

Колесникова была осуждена к 11 годам лишения свободы и содержалась за решёткой почти без связи с внешним миром. Её в составе группы политзаключённых освободили в декабре прошлого года, после более чем 4-х лет в тюрьме. После её освобождения ряд комментаторов критиковали её за высказанную на пресс-конференции в Украине благодарность Лукашенко за то, что тот отпустил политзаключённых. Это произошло в результате контактов с представителями администрации Дональда Трампа. США серьёзно ослабили санкции в отношении Минска.

"Я не понимаю, почему Европа не начала переговоры с Лукашенко раньше Соединённых Штатов. Очевидно, что, например, у Германии гораздо больше связей с Беларусью", - сказала Колесникова, отметив, что считает Лукашенко "прагматичным человеком". "Если он готов к гуманитарным шагам в ответ на смягчение санкций, включая освобождение заключённых и разрешение независимым СМИ и НПО работать в Беларуси, это следует обсудить", - сказала она.

Власти стран ЕС, в отличие от нынешней администрации США, считают Лукашенко нелегитимным главой государства. Отношения с властями Беларуси де-факто существуют, но активного политического диалога не ведётся. При этом представители Трампа уже несколько раз были в Минске.